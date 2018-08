Le anticipazioni di Una vita hanno freddato i telespettatori con la notizia della morte di Cayetana, uccisa dalla sua voglia di preservare l'onore e di distruggere Teresa, ovvero la vera Sotelo. Tra pochissimo vedremo la dark lady confessare davanti a tutta Acacias di essere la figlia di Fabiana, puntando nello stesso tempo il dito contro la Sierra, che verrà accusata di essere la responsabile di tutto questo assurdo equivoco. A metterci il suo zampino malefico sarà Ursula che, convincendo la Sotelo a vendicarsi della maestrina, avrà sulla coscienza un'altra morte, proprio quella della sua ex padrona. Sarà così che il personaggio di Cayetana uscirà dalle scene, anche se con un punto interrogativo: il cadavere della donna non verrà mai ritrovato, facendo sperare in un ritorno inaspettato.

La Dicenta si sposerà con Jaime, il padre della Ruiz, così da assicurarsi una vita piena di agi e lussi. L'Alday infatti è un gioielliere ricchissimo, che fin da subito è entrato nelle mire della vecchia megera. Nel frattempo Simon, nel vano tentativo di dimenticare la sua Elvira, convolerà a nozze con Adela, seppur con mille impedimenti e perplessità.

Una Vita: le nozze di Ursula

Nelle prossime puntate di Una Vita [VIDEO], Ursula conoscerà Jaime Alday, il vero padre di Cayetana. La donna approfitterà della situazione, dicendo alla Sotelo che le rivelerà il nome di colui che l'ha messa al mondo solo se ucciderà Teresa. Cayetana ovviamente accetterà, ma pagherà con la vita la sua voglia di vendetta. Nel frattempo la Dicenta, non contenta del male già arrecato, sarà attirata dalla ricchezza di Jaime, tanto da circuirlo per farsi sposare.

E così anche la zittella più acida di Acacias potrà assaporare le gioie del matrimonio, seppur senza amore e passione. I figli dell'Alday non accetteranno mai la matrigna, intuendo che porterà solo guai nella loro famiglia.

Una Vita: Simon e Adela si sposano

Un altro matrimonio alquanto inaspettato sarà quello di Simon Gayarre. Dopo aver conosciuto Adela, la suora che aiutò Elvira quando venne rinchiusa nel convento per volere di Arturo, inizierà a provare una sincera simpatia per la donna. Ingannato da quell'affetto fraterno e ormai certo di non poter più riavere Elvira, Simon chiederà la mano della ex suora, che gli dirà di sì. Ben presto però i problemi e i reali sentimenti del giovane verranno a galla, complicando non di poco la loro relazione. Come si evolveranno le trame? Ce lo diranno presto le prossime anticipazioni di Una Vita [VIDEO].