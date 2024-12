Matteo sta male e, per salvarsi, deve essere operato d'urgenza. Nella puntata Il Paradiso delle Signore di giovedì 5 dicembre 2024, trasmessa su Rai1, l'attenzione sarà tutta su Portelli. In ospedale c'è anche Matteo, che di certo non poteva prevedere un evento così drammatico. Sarà proprio lui a salvargli la vita, donandogli il sangue prima della delicata operazione, dimostrando che l'amore che prova per il fratello supera ogni screzio. Ci sarà spazio anche per approfondire la gravidanza di Elvira e il piano di nonna Gertrude per ammorbidire i suoi genitori.

Matteo deve essere operato alla milza: anticipazioni Il Paradiso delle signore

I medici saranno chiari con i familiari di Portelli: è assolutamente necessaria un'operazione alla milza. Serve, però, una trasfusione, altrimenti non si potrà procedere. Marcello non ha alcun dubbio e lascia da parte tutto il rancore, donando il sangue a suo fratello. Ora, non resta che attendere e sperare.

Nel frattempo, Roberto consola Delia, che tanto avrebbe voluto addobbare e allestire la vetrina del grande magazzino per la nuova collezione. È brava, ci saranno altre occasioni, le dice Landi.

Gertrude pronta a fare una rivelazione ai genitori di Elvira

Simpaticissima Gertrude, la nonna di Elvira che sembra avere una soluzione per tutto.

La nipote si è confidata con lei, così decide di invitare a cena Elvira, Salvatore e i genitori di lei, con la chiara intenzione di fare loro una rivelazione molto importante.

Intanto, in ospedale, Marcello non nasconde la sua preoccupazione per le gravi condizioni di salute di Matteo, che è quasi morto per salvare Michelino.

Il Paradiso delle signore porta un tema sociale molto controverso

Come sempre, la soap porta temi sociali e avvenimenti che hanno fatto la storia dell'Italia e non solo. Elvira è rimasta incinta, ma non è sposata. Nulla di strano, se non si fosse negli anni Sessanta, dove la gravidanza fuori dal matrimonio sfidava le norme sociali, culturali e morali dell'epoca.

Un evento di questo tipo era spesso considerato uno "scandalo", soprattutto nelle famiglie più religiose e conservatrici.

Anno che vai, triste realtà che torna (purtroppo). Le donne erano spesso giudicate severamente, mentre gli uomini tendevano a ricevere meno critiche. Ciò che più si temeva era il disonore, perché se questo "segreto" veniva alla luce, diventava oggetto di pettegolezzi e disapprovazione, aumentando la pressione per trovare un rimedio al più presto. La Chiesa cattolica ha fatto la sua parte, contribuendo a un clima di colpevolizzazione per le donne non sposate che rimanevano incinte. Così, spesso le famiglie spingevano la coppia a sposarsi per "salvare l'onore" e offrire una parvenza di conformità alle norme sociali.