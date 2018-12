Ieri sera in prime time sui canali Sky ma anche su Tv8 è andata in onda l'attesa finale di X Factor 12, il fortunato talent show condotto da Alessandro Cattalen, durante il quale è stato proclamato il vincitore assoluto che si è portato a casa il premio messo in palio dalla produzione. Una serata ricca di emozioni per i quattro finalisti di quest'anno, i quali hanno avuto la possibilità di esibirsi dal vivo al Forum di Assago, un vero e proprio tempio della musica per gli artisti italiani ed internazionali.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti Segui il Canale X Factor

Ad avere la meglio, alla fine, è stata Mara Maionchi, la quale ha battuto il seguitissimo Fedez. [VIDEO]

X Factor 12, la finale viene vinta da Anastasio del team Maionchi

Nel dettaglio, infatti, la serata finale di X Factor 12 si è conclusa con la vittoria di Anastasio, il giovane rapper del team di Mara Maionchi, da molti considerato il vincitore annunciato di questa edizione.

Nel corso di queste settimane, in fatti, Anastasio è riuscito a conquistare non soltanto la giuria del talent show ma anche una vasta fetta di spettatori e fan da casa, i quali sono appassionati al suo genere musicale.

Per Mara Maionchi si tratta della seconda vittoria di seguito, in sei edizioni, ad X Factor: anche lo scorso anno, infatti, ad avere la meglio era stato sempre un cantante del team di Mara, ossia Lorenzo Licitra, il quale però non ha spiccato il volo dopo la vittoria al talent show.

Tornando ad Anastasio, nel corso della finale di ieri sera, ha ricevuto anche il suo primo disco d'oro per il singolo La fine del mondo, che in poche settimane è riuscito a conquistare le piattaforme musicali. Ad inizio puntata, invece, il rapper si è esibito dal vivo con Marco Mengoni sulle note del brano 'Guerriero', dopodiché ha regalato un medley delle sue esibizioni più belle cantando 'Se piovesse il tuo nome' ma anche 'Generale'.

Secondo posto per Naomi del team Fedez

Al secondo posto della classifica finale di X Factor 12 si è piazzata Naomi, concorrente degli over guidata da Fedez mentre al terzo posto c'è Luna, la cantante del team Under donne di Manuel Agnelli e quarto posto per la band guidata da Lodo Guenzi.

Spenti i riflettori su questa dodicesima edizione di XF [VIDEO], si pensa già a quella che sarà la prossima edizione del talent show, la quale potrebbe subire un netto cambiamento dal punto di vista della giuria. Manuel Agnelli, infatti, ha svelato che non farà più parte della trasmissione così come Fedez, che in una recente intervista ha ammesso di volersi prendere una pausa dalla tv per concentrarsi solo sulla musica.