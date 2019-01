Annuncio

Lunedì 21 e Martedì 22 gennaio su Canale 5 sono andate in onda le prime due delle 8 puntate dedicate ad Adrian. Il cartone animato-fumetto su Adriano Celentano per il momento però non sembra aver fatto breccia nel cuore dei tanti telespettatori. Sui social moltissimi utenti hanno criticato pesantemente quella che era stata descritta come la serie evento dell'anno.

Le scene dedicate al Mollaggiato vengono ambientante in una Napoli dell'anno 2068: la città appare sporca, cattiva e totalmente al servizio della criminalità organizzata.

Nonostante sia tecnologica, il grattacielo al centro della città con la scritta 'Mafia Internacional' ha fatto davvero infuriare un'intera città. I commenti dei partenopei contro Celentano sono stati davvero tanti, ma non sono mancati anche altri tipi d'insulti.

Adriano Celentano questa volta sembra averla fatta davvero grossa. Su Twitter e Facebook i commenti negativi [VIDEO]su Adrian sono stati di vario genere. Molti hanno accusato il cantante di aver portato sul piccolo schermo un vero e proprio delirio d'onnipotenza. Altri hanno criticato le scene in cui le donne venivano spesso usate come degli oggetti: "Il riassunto delle due puntate? T***e e c**i. Quanti soldi sprecati". Addirittura c'è chi è finito per fino ad osannare Barbara D'Urso con la Dottoressa Giò, nonostante il flop dei primi 4 episodi: "Neanche la D'Urso sarebbe mai arrivata a così tanto". Infine e solo per citare alcuni dei commenti più critici, un utente ha scritto sui social: "Ma cos'è questa cafonata con Claudia Mori in versione manga anni 80?".

Adriano Celentano: ascolti in calo

Il primo appuntamento con Adrian nella parte d'intrattenimento ha incollato 6 milioni di telespettatori, il resto della puntata però è stata letteralmente schiacciata dalla fiction La Compagnia del Cigno.

L'episodio si è ripetuto nella seconda serata, dove Rai1 ha vinto con il film Liberi di scegliere. Questa volta però è risultato in calo anche il primo segmento di Adrian.

Pier Silvio Berlusconi furioso con Celentano

In queste ore si mormora che Pier Silvio Berlusconi sia molto furioso [VIDEO] per le parole pronunciate da Adriano Celentano nel corso della serata di ieri. Il Molleggiato ha confessato in diretta a Nino Frassica: "Ho lasciato illudere Canale 5. Gli ho detto che potevo esserci o non esserci." Alle 22,15 circa Celentano è tornato sul palco per 3 minuti esatti, ma ha fatto scena muta. Ecco che l'atteggiamento adottato dal marito di Claudia Mori potrebbe presto finire finire in Tribunale davanti ad un giudice.