La conduttrice di Uomini e donne Maria De Filippi è piombata al centro di una bufera mediatica [VIDEO] a causa di un pullover indossato durante la scorsa puntata del trono over della trasmissione. Il pubblico non ha potuto fare a meno di notare il costosissimo maglione griffato Dior del valore di quasi 1200 euro. Da quel momento, infatti, è scoppiata la polemica sul web.

La De Filippi a Uomini e Donne sfoggia un maglione in cashmere griffato Dior di 1200 euro

Maria De Filippi è una tra le donne più presenti in televisione, insieme a Barbara D'Urso.

La padrona di casa di molti programmi Mediaset, pertanto, è costantemente nel mirino del Gossip. Nonostante riscuota un enorme successo e sia amata da numerosi telespettatori, c'è sempre una piccola porzione di pubblico pronta a puntarle il dito contro e a criticare alcune sue scelte.

Durante la puntata del trono over di Uomini e Donne, andata in onda ieri 22 gennaio, la padrona di casa ha fatto scalpore a causa del suo costosissimo maglione.

In studio si stava affrontando il delicato tasto riguardante Gemma Galgani. Come di consueto, l'opinionista Tina Cipollari non ha perso occasione per inveire contro di lei e mortificarla. Ad un certo punto, però, l'esuberante vamp di Canale 5 si è alzata in piedi e si è fiondata contro la sua rivale per aggredirla. A quel punto, la conduttrice ha dovuto necessariamente abbandonare i soliti scalini per dirigersi al centro dello studio e sedare la rissa. Maria ha preso Tina Cipollari e l'ha allontanata. In quel preciso momento, però, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare il suo abbigliamento, che spesso passa inosservato essendo sempre seduta sulle scale.

All'occhio più attento e critico, infatti, non è sfuggita la marca del pullover. Il maglione in questione è firmato Dior e, facendo delle brevi ricerche sul web, è emerso che il suo valore sia notevolmente elevato. Si tratta di un pullover di cachemire del valore di 1180 euro.

Sul web scoppia la polemica ma Maria De Filippi non raccoglie le accuse

Una volta diffusa la notizia, il web si è scatenato contro Maria De Filippi la quale è finita sotto accusa per spendere così tanti soldi nell'acquisto di maglioni da 1200 euro, il tutto, inoltre, per "Stare seduta su delle scale", come si legge su alcune pagine facebook.

Ad ogni modo, la padrona di casa non si è espressa in merito all'argomento ed ha lasciato che i pettegolezzi si rincorressero sui social [VIDEO]senza dare adito ad ulteriori polemiche.