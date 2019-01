Annuncio

Silvia Provvedi e Giulia Provvedi nel profilo social che hanno in comune sono sempre molto attive. Questa volta però uno degli ultimi scatti pubblicati dall'ex fidanzata di Fabrizio Corona non è stato molto apprezzato da alcuni follower.

Silvia sul profilo Instagram condiviso con la sorella gemella ha pubblicato uno scatto senza veli. Nonostante la foto osé, la bellezza di Silvia è rimasta intatta. La cantante modenese ha anche coperto il seno con le mani per non mostrarsi più di tanto.

Nella didascalia l'ex gieffina parlando anche a nome di Giulia ha scritto: "Ci commuove il vostro immenso affetto. Siete unici e noi vi amiamo follemente". In poco tempo la foto ha ricevuti tantissimi like e commenti positivi, ma come spesso accade a chi si mette in gioco sui social, lo scatto è stato oggetto di numerose critiche [VIDEO] da parte di alcuni utenti.

Infatti, alcuni leoni da tastiera hanno iniziato ad attaccare le gemelle, perché spesso postano degli scatti senza reggiseno. Alcuni utenti hanno espresso un giudizio piuttosto duro: "Ma una foto vestite, quando?" Altri haters invece hanno chiesto alle cantanti quando parteciperanno al prossimo reality, ma con un velo piuttosto polemico. All'indirizzo di Giulia e Silvia anche se una netta minoranza, è arrivata una vera e propria pioggia di insulti gratuiti. Entrambe le Donatella hanno sempre dimostrato di saper reagire alle critiche, quindi siamo certi che passeranno oltre anche questa volta.

Silvia Provvedi: 'Sono felicemente innamorata'

Silvia e Giulia Provvedi la scorsa settimana sono state ospiti nel salotto di Federica Panicucci per un'intervista a 360 gradi. Quando si parla di Silvia è davvero inevitabile non fare il nome di Fabrizio Corona.

Nonostante le varie domande della conduttrice di Mattino 5, Silvia ha preferito archiviare la relazione con l'ex re dei paparazzi. In fine l'ex gieffina ha dichiarato di essere felicemente innamorata e di aver ritrovato il sorriso accanto a Malefix.

Fabrizio Corona: 'Silvia mi ha tradito con Fedez'

Fabrizio Corona sabato pomeriggio è stato ospite a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, l'ex re dei paparazzi ha rilasciato delle dichiarazioni clamorose. Corona ha dichiarato di essere stato tradito più volte dalla Provvedi: "Silvia mi ha tradito [VIDEO] con Fedez." In seguito alla confessione, la neo moglie del rapper ha subito replicato ad un utente curioso: "Ma ti pare?" Non resta che attendere la risposta di Silvia Provvedi, se mai ci sarà.