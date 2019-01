Annuncio

Cristian Gallella non ci sta a passare per un traditore, perciò ha scelto Instagram per replicare alle parole poco carine che Deianira Marzano ha detto sul suo conto. L'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un lungo messaggio [VIDEO] nelle "Stories" con il quale ha smentito di frequentare una pornostar, ed ha minacciato di agire per vie legali contro l'influencer per tutelare la sua felice unione con Tara Gabrieletto.

Cristian si difende su Instagram: 'Non ho mai tradito mia moglie Tara'

A poche ore dalla diffusione del gossip lanciato da Deianira Marzano sui social network [VIDEO], è arrivata la dura replica di Cristian Gallella; l'ex protagonista di Uomini e donne, infatti, ha difeso la sua immagine e il suo matrimonio con un lungo post apparso nelle sue "Stories" di Instagram.

"Volevo precisare che quello che ha detto oggi la signora, è del tutto infondato. Io non ho mai tradito mia moglie"- ha esordito il ragazzo nello sfogo sul social.

All'influencer che ha raccontato che avrebbe frequenti contatti (sia telefonici che faccia a faccia) con un'ex pornostar, Cristian ha risposto: "Le conversazioni delle quali si parla esistono ma risalgono al 2016, e sono state mantenute da me con questa persona in un clima d'amicizia, tant'è che io e lei non ci siamo mai incontrati".

Gallella ha respinto al mittente ogni singola accusa che gli è stata rivolta nelle ultime ore, anzi ha puntato il dito contro Deianira quando ha aggiunto: "È evidente che questa notizia serve soltanto a dare visibilità a chi l'ha diffusa".

L'ex tronista ha anche fatto sapere che si riserva di agire per vie legali contro la Marzano, rea a suo parere di aver leso l'immagine del suo matrimonio con Tara Gabrieletto.

"Io sono felicemente sposato, quindi non ci si rende conto di quanto siano gravi tali affermazioni"- ha concluso il giovane sul web.

Tara e Cristian uniti contro Deianira Marzano

Come avrà reagito Tara al Gossip che ha lanciato Deianira su suo marito Cristian? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in realtà, non si è esposta personalmente per difendere il suo matrimonio dall'ipotesi di tradimento che ha insinuato la Marzano, ma ha fatto un gesto che vale più di mille parole.

A pochi minuti dalla pubblicazione del messaggio con il quale Gallella ha difeso sé stesso e il suo rapporto, la Gabrieletto ha postato nelle "Stories" di Instagram le stesse parole del marito, segno che i due non sono stati minimamente toccati dalle accuse dell'influencer.

Quest'ultima, però, ha sempre detto di avere tra le mani le prove della frequentazione che ci sarebbe tra l'ex tronista e una sua amica, perciò staremo a vedere se deciderà di renderle pubbliche per far valere le sue ragioni.