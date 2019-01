Annuncio

L'eliminazione di Marco Alimenti dalla Scuola di Amici, si dice abbia scatenato la reazione furente dei suoi compagni d'avventura: sul web, infatti, in queste ore si legge che tutti gli allievi della diciottesima edizione del talent, avrebbero occupato la struttura dove solitamente fanno lezione con cartelloni e "minacciando" di non esibirsi più finché non verrà data una seconda chance al ballerino.

Gli allievi di Amici 'insorgono' dopo l'eliminazione di Marco Alimenti

La notizia che sta circolando in rete in questi minuti, ha del clamoroso: pare che i ragazzi di Amici abbiano deciso di occupare la scuola in seguito all'esclusione di Marco Alimenti dalla trasmissione [VIDEO], ritenuta secondo loro ingiusta.

Stando ai Gossip che stanno impazzando di recente, tutti i componenti della classe del talent show, avrebbero riempito lo studio di Cinecittà dove si registra il programma, di cartelloni con su scritto "Fammi studiare".

La protesta che starebbe andando in scena nel format ideato da Maria De Filippi, sarebbe iniziata quando Timor Steffens ha deciso di escludere il ballerino dalla scuola senza alcuna possibilità di appello: secondo il professore, infatti, il ragazzo è troppo acerbo e non ha alcun margine di miglioramento all'interno della scuola.

Quello che starebbero chiedendo i talenti di Amici in queste ore, è un passo indietro da parte dell'insegnante americano che, secondo loro, dovrebbe lavorare almeno per una settimana con Marco e poi decidere se mandarlo a casa oppure no.

Sul web, inoltre, si vocifera che i cantanti e i ballerini della trasmissione Mediaset, si sarebbero anche rifiutati di fare lezione con i prof che non appoggiano la loro teoria, e che non si esibiranno finché non verrà data una seconda chance al loro compagno d'avventura.

Una vera e propria rivolta quella che starebbe andando in scena nella scuola più famosa d'Italia che, per la prima volta da quando ha aperto i battenti, si ritrova a dover affrontare un'occupazione da parte dei giovani ai quali offre una concreta possibilità di lavoro nel mondo dello spettacolo.

Marco eliminato da Timor Steffens: Veronica Peparini non ci sta

L'episodio che avrebbe causato la prima occupazione della scuola nella storia di Amici di Maria De Filippi, risale al'ultimo speciale del programma che è andato in onda [VIDEO]su Canale 5, quello nel quale un allievo è stato escluso dal cast da un determinato professore.

È stato Timor Steffens a chiedere ed ottenere l'esclusione di Marco Alimenti dalla classe ad un paio di mesi dall'inizio della trasmissione; secondo l'insegnante, infatti, il ragazzo non è abbastanza talentuoso da occupare uno dei banchi della scuola.

L'americano, nei giorni scorsi aveva anche rifiutato la proposta del ballerino di lavorare insieme: secondo lui, infatti, il giovane non è all'altezza del talent show, perciò deve tornare a casa immediatamente.

Veronica Peparini ha provato ad opporsi alla richiesta di Timor ma, per regolamento, a nulla sono valse le sue parole; la conduttrice, però, ha detto che la maestra potrà aiutare in separata sede il danzatore nella preparazione di alcune coreografie da proporre a Steffens la prossima settimana e, solo se il prof cambierà idea, Marco potrà rientrare nella scuola.

Come andrà a finire?