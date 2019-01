Annuncio

Annuncio

Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con la fiction La dottoressa Giò con protagonista Barbara D'Urso. Ormai stiamo per avvicinarci verso il giro di boa di questa nuova edizione della serie, tornata in onda a distanza di molti anni dall'ultima stagione. Gli ascolti, però, hanno un po' deluso le aspettative, anche se la D'Urso si è detta molto soddisfatta del risultato che sono riusciti a confezionare nella difficile serata della domenica.

Il 27 gennaio verrà trasmessa la terza e penultima puntata di questa edizione, che si preannuncia ricca di colpi di scena e novità. [VIDEO]

Gli spoiler della terza puntata de La dottoressa Giò: nuovi ostacoli da superare per la Basile

Le anticipazioni riguardanti la terza puntata de La dottoressa Giò in onda domenica prossima 27 gennaio su Canale 5, rivelano che per la bella Giorgia sarà decisamente difficile portare avanti le sue idee.

La dottoressa, infatti, vuole aprire un centro per le donne vittime di violenze e abusi, ma questa sua idea verrà ostacolata in tutti i modi sia dalla direttrice sanitaria sia dal primario Monti.

Advertisement

I due, infatti, tenteranno in tutti i modi di metterle i bastoni tra le ruote e di screditarla.

Nel frattempo, gli spoiler di questa terza e penultima puntata della fiction di Canale 5, rivelano che Giorgia porterà avanti le indagini per scoprire la verità sul caso della misteriosa scomparsa della mogie del dottor Monti. Possibile che lui sia coinvolto in questo caso? Le indagini di Giorgia, coadiuvata dalla sua amica e giornalista Sandra, potrebbero portarla a mettersi nei guai e proprio per questo motivo vedremo che la dottoressa Basile rischierà grosso.

Grande attesa per il finale della Dottoressa Giò: la Basile si salverà?

In attesa di vedere in onda la terza puntata del 27 gennaio, cresce anche l'attesa per la messa in onda della quarta e ultima puntata di domenica 3 febbraio. Chi ha seguito la puntata d'esordio della fiction, infatti, sa bene che si era aperta con una scena a dir poco choc riguardante la dottoressa Giorgia, vittima di un terribile incidente stradale. [VIDEO]

I fan a questo punto si chiedono cosa le sia successo e soprattutto se riuscirà a salvarsi, dato che nella scena si vedeva Giorgia riversata sull'asfalto della strada, in un mare di sangue.

Advertisement

I migliori video del giorno

Assisteremo alla morte della dottoressa Giò? Lo scopriremo nel corso degli ultimi appuntamenti con la fiction di Canale 5, in onda il 27 gennaio e il 3 febbraio in prime time.