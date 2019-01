Annuncio

Annuncio

Il Paradiso Delle Signore sta regalando tante soddisfazioni ai suoi telespettatori. Nelle prossime puntate, infatti, potrebbe accadere un colpo di scena inaspettato in grado di cambiare notevolmente le carte in tavola [VIDEO]. Come tutti avranno avuto modo di vedere, Salvatore ed Elena si sono avvicinati notevolmente al punto da arrivare a baciarsi. Il ragazzo, così, ha lasciato Milano, ma qualcosa potrebbe mettere a repentaglio la serenità familiare. Salvatore ed Elena forse sono stati scoperti.

Un allievo della ragazza, infatti, pare abbia assistito al bacio e potrebbe rivelare tutto al suo fidanzato Antonio.

Spoiler: I due amanti sono stati scoperti da un allievo di Elena

Le cose tra i due amanti si fanno sempre più complicate.

Advertisement

La ragazza è fidanzata con Antonio, fratello di Salvatore, tuttavia, la situazione tra i due non sembra essere tra le più gradevoli. Salvatore, dal canto suo, è sempre più invaghito della ragazza al punto da arrivare a non trattenere più la passione. I due si baciano di nascosto. Dopo aver compiuto il tradimento, però, Salvatore viene assalito dai sensi di colpa e decide di allontanarsi da Milano per un po' di tempo, nella speranza che il polverone passi e la situazione si attenui. Tuttavia, Salvatore ed Elena potrebbero essere stati scoperti da un allievo della Montemurro. Cosa accadrà adesso? La serenità familiare è drasticamente compromessa [VIDEO]?

Dopo l'esilio forzato, Salvatore rientra da Milano, così come suo fratello rientra da Biella. Elena, però, preoccupata per la troppa vicinanza tra i due fratelli, decide di proporre al suo fidanzato di trasferirsi definitivamente a Biella in modo da allontanarsi il più possibile dal suo amante.

Advertisement

I migliori video del giorno

Aldo rivela ad Antonio che qualcuno ronza attorno alla sua fidanzata Elena

Questo escamotage, tuttavia, sembra proprio non sarà portato a termine. Aldo, infatti, un allievo della Montemurro, pare abbia assistito al bacio tra la ragazza e Salvatore. Preoccupato e scontento del fatto che la sua maestra possa allontanarsi dalla città, rivelerà ad Antonio qualcosa di inaspettato. Il ragazzino confesserà al fidanzato di Elena che c'è uno spasimante che ronza attorno alla sua fidanzata.

Come la prenderà Antonio? E, soprattuto, riuscirà a scoprire quella che è la terribile verità? Ovvero che la sua fidanzata ha avuto una relazione segreta con suo fratello? Lo scopriremo nelle prossime puntate.