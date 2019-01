Annuncio

Andrea Damante lancia delle nuove frecciatine rivolte alla sua ex fidanzata Giulia De Lellis? È questa l'impressione che si ha spulciando le Instagram stories dell'ex tronista di Uomini e donne, il quale sembra aver replicato proprio alle stories che la bella Giulia in queste ore ha postato sui social. E i fan, ovviamente, hanno subito colto questa assonanza dato che non sarebbe la prima volta che Damante fa il verso ai video della sua ormai ex donna, ormai fidanzata felicemente con il cantante Irama, lanciato dalla scuola di Amici. [VIDEO]

La frecciatina di Andrea Damante all'ex fidanzata Giulia De Lellis

Nel dettaglio, infatti, possiamo svelarvi che qualche ora fa la bella Giulia De Lellis ha postato delle stories su Instagram in cui parlava del suo compleanno, che cadrà tra pochi giorni.

La ragazza parlava con i suoi fan delle idee che aveva in mente per realizzare una festa memorabile.

Poco dopo, Andrea Damante ha pubblicato tra le sue Instagram Stories, una foto post-doccia, in cui lo vediamo in accappatoio, mentre si strizza il pacco, con tanto di didascalia: 'La festa di compleanno'.

Inutile dire che moltissimi fan dei Damellis hanno subito pensato che ci fosse un chiaro riferimento alle stories di Giulia.

Già qualche settimana fa, infatti, dopo che Giulia aveva postato un video con in sottofondo la canzone di Irama dal titolo 'Sposami', Andrea aveva subito replicato sul suo profilo, con un video in cui aveva aggiunto la didascalia: 'E sposatelo'. Anche in questo caso, il riferimento sembrava più che chiaro.

Isola dei famosi 2019, Andrea Damante smentisce la sua partecipazione

In attesa di scoprire se ci sarà una replica da parte di Giulia De Lellis, dopo le frecciatine dell'ultimo periodo, in queste ore Andrea Damante ha fatto un po' di chiarezza anche sul suo futuro lavorativo. Nelle scorse settimane, infatti, si era parlato di un suo possibile approdo all'Isola dei famosi 2019 nelle vesti di concorrente ufficiale. [VIDEO]

L'ex tronista di Uomini e donne, però, sempre dal suo profilo Instagram ha smentito chiaramente il rumors, affermando che quest'anno non farà parte del cast del reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

Stessa situazione per la bella Giulia De Lellis (anche lei in pole position per la nuova Isola dei famosi): non sbarcherà in Honduras e quasi sicuramente il prossimo febbraio accompagnerà il suo amato Irama a Sanremo per sostenerlo durante le cinque serate del Festival della canzone italiana.