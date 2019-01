Annuncio

La sera del 10 gennaio, su Rai Uno, è tornata in onda una tra le serie televisive più amate e seguite di sempre, “Che Dio Ci Aiuti”. La fiction, incentrata sulle avventure dell’eccentrica Suor Angela (Elena Sofia Ricci) è, ormai, giunta alla sua quinta edizione e si compone, come di consueto, di 10 puntate. I primi due episodi, [VIDEO] andati in onda ieri sera 10 gennaio, si sono intitolati rispettivamente: “Omnia in bonum” e “Come nelle favole”. Il primo incentrato sul ritorno di Azzurra che, dopo essere andata in Inghilterra con la figlia Emma, ha sentito il bisogno di fare ritorno all’Angolo Divino, mentre il secondo si è basato sulla ricerca di colui che ha ridotto in fin di vita Valentina.

Le puntate 'perse' possono essere riviste sia in streaming che in tv.

Dove vedere Che Dio ci aiuti 5 in replica streaming e tv

Tutti coloro che vogliono rivedere la prima puntata di Che Dio ci aiuti 5 potranno farlo in due diverse maniere.

La prima consiste nell'attendere la messa in onda in replica su Rai Premium [VIDEO], prevista per domenica 13 gennaio e anche per mercoledì 16.

La seconda opportunità per riguardare la puntata trasmessa su Rai Uno ieri sera è quella di accedere al portale completamente gratuito, Raiplay.it. Dopodiché basta pigiare sul pulsante 'Play' e godersi i due episodi della prima puntata. Volendo è possibile anche installare l'omonima App sui propri dispositivi mobili.

Che Dio ci aiuti, primo episodio: Azzurra ritorna e una donna viene ricoverata d’urgenza

La quarta stagione si era conclusa con due addii definitivi: quello tra Valentina e Gabriele e quello tra Monica e Nico. La nuova serie si apre con Azzurra che è, invece, tornata in città carica di iniziative. La donna, infatti, vuole trasformare il convento in un hotel.

La sua richiesta, però, si rivelerà essere solo il gesto disperato per reprimere un dolore insopportabile, infatti, successivamente la ragazza cambia idea e vende tutto lasciando il convento alle suore.

Intanto, Nico bacia la nuova arrivata Ginevra e continua a discutere con Asia, donna con cui ha un bambino. La puntata si conclude con Valentina, condotta in ospedale, poiché si pensa abbia tentato il suicidio.

Trama secondo episodio: chi ha attentato alla vita di Valentina?

Azzurra, carissima amica di Valentina, si mette subito alla ricerca del probabile colpevole dal momento che non crede minimamente all’ipotesi di tentato suicidio. Con l’aiuto di Suor Angela, però, emergono dei particolari sulla vita della ragazza molto preoccupanti. Valentina e la sua coinquilina Lilia fanno le escort sotto minaccia di un protettore, tale Sergio. Azzurra è pronta a vendicarsi ma Suor Angela l’invita a riflettere e, prima che possa accadere qualunque cosa, Valentina si risveglia.