La fiction Che Dio ci aiuti è tornata di nuovo in onda su Raiuno. Da questa settimana, infatti, è cominciata la messa in onda delle nuove puntate di questa quinta stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena e di grandi novità che riguarderanno un po' tutti i protagonisti della serie che vede tra le sue protagoniste l'amatissima Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela. Cosa succederà nel corso della seconda puntata in onda il 17 gennaio? Gli spoiler degli episodi 3 e 4 rivelano che suor Angela continua a non fidarsi di Gabriele. [VIDEO]

Spoiler Che Dio ci aiuti 5, la trama della seconda puntata

Le anticipazioni riguardanti la trama della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5 in onda la prossima settimana su Raiuno, rivelano che nell'episodio numero 3, dal titolo 'Il cuore in soffitta', vedremo che la nuova novizia Ginevra sembra nascondere un segreto legato alla sua vita sentimentale.

E infatti scopriremo che la ragazza sembra essere molto legata ad un uomo, il quale però sta per compiere il grande passo verso l'altare. Come se non bastasse, vedremo che suor Angela deciderà di ficcare un po' il naso tra gli affari della novizia e verrà a conoscenza di un altro particolare segreto che lascerà tutti senza parole.

Gli spoiler della prossima puntata, inoltre, rivelano che Nico incontrerà Maria e tra i due nascerà subito una profonda intesa. Ecco allora che decideranno di frequentarsi ma ben presto Nico scoprirà la vera identità della ragazza e per lui sarà un duro colpo da digerire.

Occhi puntati anche su Azzurra la quale, sebbene sia tornata a casa, non ha ancora trovato il tempo necessario per passare a trovare Valentina in ospedale: a quanto pare, infatti, c'è qualcosa che la trattiene e che non le permette di compiere questo passo.

Gabriele mette in pericolo la vita di Valentina

Le anticipazioni della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5, inoltre, rivelano che nell'episodio 4 dal titolo 'Ultima occasione', vedremo che suor Angela non si fida per niente di Gabriele e anche questa volta il suo fiuto non sbaglia minimamente.

Scopriremo, infatti, che il ragazzo sta mettendo a repentaglio la vita stessa di Valentina, il tutto all'oscuro della ragazza stessa. [VIDEO]

Nico, intanto, porta avanti la sua relazione clandestina con Maria: il ragazzo, infatti, non riesce a farne a meno di questa frequentazione che lo rende felice. Ginevra, però, tenterà in tutti i modi di ostacolare la conoscenza tra i due.