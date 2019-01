Annuncio

Colpo di scena nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne trono classico trasmessa questo pomeriggio su Canale 5. Il pubblico da casa, infatti, ha avuto modo di vedere che la bella tronista partenopea Teresa Langella ha scelto di eliminare definitivamente il corteggiatore Andrea Dal Corso, lasciando tutti senza parole in studio. Lo stesso Andrea, nel momento in cui ha appreso la decisione della tronista, non ha saputo trattenere le lacrime. Ma possiamo svelarvi che tra di loro non è ancora finita e Andrea tornerà nel corso della prossima puntata. [VIDEO]

Uomini e donne, le anticipazioni del trono classico: il ritorno di Andrea Dal Corso

Le anticipazioni su Uomini e donne trono classico, infatti, rivelano che nel corso dell'ultima registrazione del programma, che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5, scopriremo che in realtà Andrea non si è dato per vinto e, nonostante la cocente eliminazione da parte di Teresa, ha scelto di continuare a corteggiarla anche 'a distanza'.

Nel dettaglio, infatti, possiamo svelarvi che il ragazzo in questi giorni ha fatto recapitare alla bella Teresa dei mazzi di rose rosse, direttamente all'indirizzo di casa sua a Napoli.

In un primo momento non si è firmato, poi però nell'ultimo mazzo di rose rosse ha aggiunto un bigliettino con il quale si è 'palesato' e ha rivelato ufficialmente alla tronista di essere stato lui a mandarglieli.

Un bigliettino che a quanto pare ha emozionato e al tempo stesso sorpreso tantissimo la bella Teresa, la quale in studio non ha avuto alcun dubbio e nessun tipo di esitazione ad accogliere nuovamente Andrea Dal Corso nel parterre dei suoi corteggiatori. E così, possiamo anticiparvi che Andrea tornerà nuovamente stabilmente nel programma di Canale 5.

Teresa esce con Andrea ma non c'è il bacio

I due hanno trascorso anche dell'altro tempo insieme: [VIDEO] le anticipazioni su Uomini e donne, infatti, rivelano che sono stati protagonisti di una nuova esterna, durante la quale però non c'è stato nessun bacio.

Teresa, infatti, non ha permesso al corteggiatore di baciarla, in primis per una forma di rispetto nei confronti di Antonio, l'altro corteggiatore arrivato al 'duello finale'.

Ormai, quindi, sembrerebbe di capire che la scelta di Teresa Langella è alle porte e al più presto la tronista rivelerà il nome della persona con la quale intende intraprendere una relazione fuori dalla trasmissione Mediaset.