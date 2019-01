Advertisement

Advertisement

Nuove anticipazioni settimanali della soap italiana, "Il Paradiso delle signore [VIDEO]". Le trame, di cui andremo a parlare qui di seguito, fanno riferimento agli episodi che verranno trasmessi su Rai 1 dal 14 al 18 gennaio. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al tradimento di Riccardo e alla lotteria messa in piedi da Vittorio al Paradiso.

La lotteria

Le nuove anticipazioni [VIDEO] de "Il Paradiso delle signore" ci segnalano che tutti gli abitanti di casa Cattaneo saranno occupati nei preparativi delle nozze di Nicoletta e Riccardo.

Vittorio deciderà di organizzare una lotteria dedicata ai clienti del Paradiso. Nel frattempo, Irene prenderà il posto di Nicoletta fra le Veneri. Adelaide chiederà ad Agnese di vedere il vestito da sposa che ha cucito per Nicoletta, per controllarne la qualità.

Advertisement

Marta e Vittorio cercheranno di convincere Riccardo a rivelare a Nicoletta di essere dipendente dagli oppiacei. Le Veneri riusciranno a vendere tantissimi biglietti della lotteria, ottenendo il primato fra i dipendenti del Paradiso. Agnese inizierà a sospettare che fra Elena e Salvatore ci sia del tenero. Clelia scoprirà che suo marito Oscar si trova a Milano e deciderà di fuggire, ma non lo farà grazie ai consigli di Luciano. Salvatore inizierà ad evitare Elena per non confessarle il suo amore per lei. Nicoletta e Silvia decideranno di non rivelare a Luciano della tossicodipendenza di Riccardo. Agnese vincerà la lotteria del Paradiso, ma rifiuterà il premio. Luciano sarà preoccupato per Celia quando la donna deciderà di affrontare il marito.

Il tradimento

Nicoletta non riuscirà a perdonare Riccardo per averle nascosto la sua dipendenza dagli oppiacei, facendo cadere il giovane nella disperazione.

Advertisement

Questo suo stato di depressione lo porterà a cedere nuovamente agli oppiacei e a trascorrere la notte con Ludovica. Nel frattempo Nicoletta si recherà a villa Guarneri per comunicare al fidanzato che, nonostante le sue bugie, intende ancora sposarlo.

Arriverà il giorno del matrimonio di Nicoletta e Riccardo, ma lo stato d'animo dei due sposi sarà notevolmente diverso. Nicoletta, infatti, sarà molto emozionata e felice mentre Riccardo sarà pervaso dai sensi di colpa per aver tradito la fidanzata con Ludovica. Salvatore bacerà Elena e deciderà di lasciare Milano per allontanarsi da lei. Ludovica scriverà una lettera per Riccardo dopo aver passato la notte con lui. Umberto regalerà a Riccardo i gemelli di famiglia da indossare al matrimonio. Davanti alla chiesa, Nicoletta sarà avvicinata da Ludovica.