Intrighi e colpi di scena caratterizzeranno le prossime puntate della soap tedesca Tempesta d'amore [VIDEO], trasmessa tutti i giorni su Rete 4 dalle 19.30 alle 20.30. Le trame di cui parleremo qui di seguito si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 13 al 19 gennaio. Le vicende di questa settimana ruoteranno intorno all'attentato che avrà luogo in birreria e alla scelta di Alicia.

L'arresto di Alfons

Le anticipazioni [VIDEO] di Tempesta d'amore ci segnalano che Andrè dovrà fare i conti con l'astio che Magda prova nei suoi confronti.

Inoltre l'ex chef del Fürstenhof dovrà fare i conti con la decisione presa dai Sonnbichler di vendere il birrificio ad un prezzo inferiore del suo attuale valore. Alicia si sentirà pronta a scegliere fra Christoph e Viktor, preferendo quest'ultimo al marito.

Nel frattempo Jessica cercherà di riavvicinarsi in tutti i modi a Viktor senza riuscirci. Tobias deciderà di parlare con Paul quando si renderà conto che Romy soffre ancora per lui. Nel frattempo Andrè troverà una soluzione per impedire ai Sonnbichler di vendere la birreria ad un prezzo ridicolo. Valentina soffrirà molto per la discussione avuta con Robert e troverà conforto nella vicinanza con Fabien. Natascha cercherà di intimidire Xenia senza riuscirci. Quest'ultima, infatti, continuerà imperterrita a cercare di sedurre Michael, inviandogli chiari segnali. Alfons sarà accusato ingiustamente dalla polizia di essere il responsabile dell'attentato al birrificio.

La rabbia di Jessica

Viktor non si presenterà ad un pranzo con Jessica scatenando la furia della ragazza. Alla centrale il commissario Meyser non crederà all'innocenza di Alfons neanche quando Hildegard deporrà a suo favore.

Jessica capirà che Viktor ha trascorso la notte con Alicia quando Paul le dirà che il giovane non ha dormito a casa loro la notte precedente. Werner si impegnerà a trovare il colpevole dell'attentato al birrificio. Fabien ideerà un piano per aiutare Valentina a non sentire la mancanza del suo gruppo teatrale. Natascha cercherà di fare ingelosire Michael. Jessica capirà che Alicia e Viktor sono tornati insieme e deciderà di affrontare la dottoressa da sola. André cercherà di scagionare Alfons rilasciando alla polizia una falsa dichiarazione, ma alla fine sarà Melli a farla al posto suo. Paul si renderà finalmente conto di essere veramente innamorato di Romy e cercherà invano di riconquistarla. Melli sospetterà il coinvolgimento di André nell'attentato in birreria dopo aver ascoltato una strana dichiarazione del marito. Alicia pregherà Viktor di parlare con Jessica con l'intento di farla ragionare. Romy scoprirà l'inganno di Tobias e deciderà di affrontarlo.