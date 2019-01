Annuncio

Annuncio

Saranno diverse le curiosità che riguardano le puntate de Il Paradiso delle Signore dal 28 gennaio al 1° febbraio, in onda su RAI 1.

Nelle prossime puntate [VIDEO], Agnese accusa Elena della contesa tra Antonio e Salvatore. Antonio distrugge il suo fidanzamento con Elena e va a lavorare al circolo con Giovanni. Marta lancia l'idea di mandare Riccardo in una clinica in Svizzera per riuscire a disintossicarsi. Umberto, viceversa, è sicuro che il motivo della tossicodipendenza di Riccardo sia una forma particolare di apatia e desidera che il ragazzo intraprenda gli affari di famiglia.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore 25 gennaio: Aldo svela ad Antonio il flirt di Elena

Umberto, infatti, è convinto che lavorando insieme al ragazzo potrà aiutarlo. Adelaide, tuttavia, dubita del cognato e pensa che il suo unico obiettivo sia curare i propri interessi.

Advertisement

Elena lascia la caffetteria

Luciano aspira ad intralciare Oscar nel cooperare con Il Paradiso. Elena dichiara ad Anita che desidera andarsene dalla caffetteria. Intanto Umberto fa conoscere i suoi soci a Riccardo.

Agnese cerca di persuadere Don Ermanno a togliere ad Elena le lezioni con i bambini, dopo aver scoperto che la ragazza ha lasciato il suo lavoro. Silvia, intanto, si tranquillizza dopo aver visto Oscar accanto a Clelia.

A causa dell'arrivo dei genitori di Roberta a Milano, Federico deve fingere di essere il fidanzato della ragazza e si prepara per essere il più convincente possibile. Clelia racconta a Luciano le sue ansie sul marito e della minaccia della sua comparsa nel Paradiso delle Signore.

Riccardo negli affari di famiglia

Umberto celebra la festa per l'ingresso di Riccardo nel lavoro di famiglia, dove partecipa anche Andreina con il solo scopo di far ingelosire Vittorio, ma questo comportamento fa arrabbiare Adelaide.

Advertisement

I migliori video del giorno

Tina e Agnese desiderano, invece, che Antonio e Salvatore facciano pace. Federico confida il suo segreto a Roberta; intanto Andreina e Luca si incontrano di nascosto. Per terminare, al circolo Ludovica mentre ha una discussione con Cosimo viene difesa da Antonio da cui resta ammaliata.

Ricordiamo che Il Paradiso delle Signore è una soap opera televisiva italiana, inizialmente serie televisiva diretta da Monica Vullo [VIDEO]e trasmessa da dicembre 2015 in prima serata sul canale RAI 1. Dopo la terza stagione la serie va in onda con un nuovo cast e nella forma di una soap opera pomeridiana, in onda come sempre su RAI 1. Non ci rimane che attendere le prossime anticipazioni.