Annuncio

Annuncio

Giovedì 31 gennaio viene trasmessa su Rai Uno alle ore 21:25 la quarta puntata della longeva serie televisiva [VIDEO] 'Che Dio Ci Aiuti 5' che non mancherà di mettere lo spettatore di fronte a nuovi colpi di scena. Nel corso del terzo appuntamento il pubblico ha potuto conoscere Maria, appena arrivata in convento e nipote di Suor Costanza. Nel momento in cui è arrivata, la ragazza ha subito colpito l'attenzione dell'avvocato Nico Santopaolo decisamente attratto dal suo fascino.

Le anticipazioni del primo episodio del quarto appuntamento, intitolato "Fuori', pongono l'attenzione su Suor Angela alle prese con nuovi casi. La protagonista, infatti, viene a conoscenza di una bambina in pericolo che si ritrova a lottare tra la vita e la morte.

Advertisement

La suora si dimostra pronta a ogni sacrificio pur di salvare la piccola che è vittima della madre, mentre Maria ha bisogno dell'aiuto di Nico. Quest'ultimo decide di starle vicino in un momento complesso della sua vita in quanto dovrà incontrare il padre.

Maria ed il confronto con il padre, Nico promette di starle vicino

Nico (Gianmarco Saurino) accetta dunque di aiutare Maria a trovare la forza interiore di affrontare il genitore. L'avvocato però si prenderà anche i suoi momenti di svago, accettando l'invito ad una festa e concedendosi un ballo con Ginevra contenta di passare la serata con Santopaolo. Intanto Azzurra continua nella sua idea di vendere il convento per poi salutare Suor Angela (Elena Sofia Ricci), ma qualcosa potrebbe non andare esattamente secondo i suoi piani.

Advertisement

Le suore, infatti, faranno fronte compatto con l'obiettivo di boicottare il piano della moglie di Guido. Nel frattempo arriva anche un compratore, interessato all'acquisto della struttura. Il suo nome è Athos ed ha qualcosa che lo lega al Convento degli Angeli.

La cena romantica di Valentina e Gabriele

Gli spoiler del secondo episodio della quarta puntata, intitolato "L'ultimo ricorda" svelano che Suor Angela decide di aiutare Nico con il quale si mette alla ricerca di uno studente praticamente scomparso nel nulla. Un nuovo caso piuttosto spinoso e difficile, pertanto, che li terrà impegnati. Ginevra, invece, riceve delle foto che la ritraggono in compagnia di Nico in atteggiamenti compromettenti, ma la giovane sembra proprio non ricordare quanto accaduto nel corso della serata trascorsa in compagnia dell'avvocato. Infine Gabriele e Valentina si incontrano per concedersi una cena romantica [VIDEO] ma dovranno fare i conti con nuovi ostacoli.