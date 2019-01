Advertisement

Beautiful appassiona telespettatori di tutto il mondo, essendo trasmessa in ben 100 Paesi. La soap opera è in onda in Italia dal 1990 e attualmente le puntate sono trasmesse nel nostro Paese con un ritardo di circa 10 mesi rispetto agli episodi americani. La prossima settimana sarà senza dubbio succosa per i fan della telenovela: dopo l'arresto di Ridge [VIDEO] infatti, la storia è arrivata ad un punto cruciale. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime puntate:

Le trame degli episodi della prossima settimana

Lunedì 14 : Brooke tenta in tutti i modi di convincere il detective che indaga sull'attentato subito [VIDEO] da Bill, che l'uomo è confuso e che pertanto le sue accuse contro Ridge non possono essere prese sul serio.

Lo stesso detective mostra molti dubbi sulla dinamica del fatto e sulla colpevolezza di Ridge. Intanto Ridge è molto preoccupato dalla situazione, tanto da temere che, anche con una ritrattazione di Bill, egli possa rimanere l'unico sospettato del misfatto.

Martedì 15: L'ispettore Sanchez decide di tornare in ospedale per interrogare nuovamente Bill. Nel corso dell'interrogatorio Spencer è finalmente costretto ad ammettere di non poter dire con certezza di aver visto Ridge sparagli perché, al momento dello sparo, era di spalle. Tuttavia ribadisce di pensare che a colpirlo sia stato proprio Ridge.

Mercoledì 16: Bill , ancora incalzato dal detective Sanchez, spiega che l'ultima cosa che ricorda prima dello sparo è di aver visto una figura maschile riflessa su un vetro e ammette così di non aver visto Ridge sparargli. Il detective, anche grazie a questa dichiarazione, si convince che chiunque abbia esploso il colpo debba essere una persona che cova del profondo rancore verso Bill.

Giovedì 17: tutti i protagonisti di interrogano a proposito dell'agguato subito da Bill, ma le opinioni sono contrastanti: l'uomo ha infatti molti nemici, sia nella sfera professionale sia in quella privata.

Perfino Katie e Wyatt ritengono che egli abbia fatto del male sia a loro, sia ad altri. Ridge è ancora in galera ed è molto angustiato, ma viene presto raggiunto dalla moglie che cerca di rassicurarlo, spiegandogli che ha convinto le autorità a indagare a trecentosessanta gradi sulla vicenda. Finalmente il detective annuncia che Bill non ha formalizzato le accuse contro Ridge e pertanto l'uomo viene scarcerato.

Venerdì 18:Viene organizzata una festa per il ritorno a casa di Ridge, ma le nubi non sono lontane. Liam si risveglia in albergo ed è felice di notare Hope ancora accanto a luii nonostante egli abbia sparato al padre. Intanto Hope è preoccupata per lui e si mette alla ricerca di un medico per farlo visitare.