E' tutto pronto per il ritorno in video di Uomini e donne. La popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5 riaprirà di nuovo i battenti il prossimo lunedì 7 gennaio con la messa in onda della prima puntata di questo nuovo anno. Le prime anticipazioni su quello che succederà nel corso di questo appuntamento sono state diffuse sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione e anche sul sito web WittyTv e possiamo annunciarvi subito che la protagonista indiscussa sarà ancora una volta Gemma Galgani. [VIDEO]

Uomini e donne: si riparte dal trono over

Le anticipazioni di Uomini e donne del 7 gennaio rivelano che Gemma Galgani ha deciso di non arrendersi e di non 'deporre le armi' dopo la rottura con il cavaliere Rocco.

Quest'ultimo, infatti, aveva scelto di andare via dal programma e di mettere da parte la frequentazione con la dama torinese ma alla fine c'è stato un colpo di scena.

Gemma Galgani, infatti, ha ammesso di essere nuovamente interessata a lui e così l'ha convinto a darle una seconda possibilità riuscendo così ad avere la meglio.

Possiamo svelarvi che i due si sono rivisti nel corso di queste settimane, così come ha raccontato la stessa Gemma Galgani in questa prima puntata del nuovo anno di Uomini e donne.

La dama ha addirittura ammesso che tra lei e Rocco Fredella c'è stato un nuovo inteso bacio. I due si sono lasciati andare alle loro effusioni in macchina dopo un'uscita romantica che avevano fatto assieme. Immediata la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali anche questa volta vogliono vederci chiaro e, soprattutto, capire come sta per davvero la situazione. Addirittura vedremo che Tina, scherzosamente, dirà alla dama torinese che con il bacio in macchina si è lasciata andare ad "atti osceni in luogo pubblico".

Ennesimo scontro tra Gemma e Tina: la Cipollari le rovescia l'acqua in testa

Ma le sorprese a Uomini e donne [VIDEO] non sono finite qui e la prima puntata del 2019 si aprirà con l'ennesimo scontro in studio tra Gemma e Tina Cipollari.

Le anticipazioni rivelano che anche questa volta la situazione degenererà con la vulcanica opinionista che rovescerà dell'acqua sulla testa della rivale bagnandole tutto il vestito.

Insomma, nonostante il nuovo anno, sembrerebbe proprio che le abitudini all'interno dello studio del programma di Maria De Filippi rimarranno le stesse e anche in questo 2019 ne vedremo di tutti i colori tra Tina e la Galgani.