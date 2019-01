Advertisement

Le anticipazioni del trono over di Uomini e donne sono ricche di sorprese. Dopo tutto quello che è accaduto a Gemma Galgani, e tra Armando e Noel, al centro del gossip spunta Angela, la donna resa famosa grazie alle sue dichiarazioni sugli uomini. La dama, infatti, sembra essere alla ricerca di una persona benestante che sia in grado di farle fare una vita più agiata dato che ha sempre dovuto fare sacrifici e lavorare. Tali affermazioni, però, hanno sempre indispettito gli opinionisti.

Dopo le vacanze natalizie, Tina è tornata in studio con una "bella" sorpresa per Angela: un videoclip contenente tutte le sue dichiarazioni in merito agli uomini. Dopo la consegna del "regalo", in studio scoppierà il caos [VIDEO].

Tina e Gianni incominceranno ad attaccare la donna che, stufa delle continue accuse, scoppierà a piangere e deciderà di lasciare lo studio.

Trono over: il "regalo" di Tina ad Angela

Angela ha sempre generato molto scalpore a Uomini e Donne over. La donna, infatti, con i capelli sempre in ordine e ben vestita, non ha mai avuto timore di rivelare il suo uomo ideale: una persona agiata che le permetta di trascorrere la vita che le resta in modo sereno e spensierato. Queste dichiarazioni, però, no sono mai andate a genio a Tina e Gianni i quali hanno sempre accusato la donna di essere troppo venale e di aver scelto di partecipare al programma sbagliato, poiché a Uomini e Donne si cercano sentimenti, non posizioni sociali.

In occasione del ritorno dalle vacanze di natale, la Cipollari ha deciso di omaggiare la donna di un presente che, però, non sarà molto gradito.

Il regalo di Tina consiste, infatti, in un videoclip contenente i filmati di tutte le volte in cui la dama napoletana ha palesato la volontà di trovare un uomo ricco. Al termine della messa in onda di tale filmato, in studio scoppierà il caos.

Angela scoppia a piangere e lascia lo studio

Tina e Gianni inizieranno ad accusare Angela, la quale si sentirà sotto assedio e scoppierà a piangere disperatamente. Il suo stato d'animo sarà così teso da spingere la donna a lasciare lo studio. Dietro le quinte manifesterà la volontà di non tornare più nel programma poiché non riesce più a sostenere il peso delle accuse che è costretta costantemente a ricevere.

Insomma, un inizio anno davvero scoppiettante per il programma di Maria De Filippi, ad ogni modo, dopo aver deciso di lasciare la trasmissione [VIDEO], la dama napoletana è tornata in studio per conoscere un uomo che, tuttavia, rifiuterà. Come si evolverà la situazione? Staremo a vedere.