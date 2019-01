Advertisement

Il Segreto, le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio su Canale 5 ci portano imperdibili news sugli abitanti di Puente Viejo. Elsa è viva e farà la sua ricomparsa proprio durante il funerale simbolico organizzato da Antolina. Le sua condizioni sono gravi e il dottor Zabaleta non sarà molto ottimista. Intanto Adela è sempre più sotto pressione per i biglietti minacciosi del misterioso stalker, mentre Julieta si concederà per la prima volta al marito Prudencio.

La Uriarte compirà questo sacrificio d'amore per estorcere all'Ortega junior la verità sulla morte di Saul. Il suo intento sarà vano ma le consentirà di scoprire un'altra sconcertante verità sul conto di Prudencio, un uomo disposto a tutto pur di arricchirsi alle spalle di chi lo ha salvato dalla miseria e dalla pena di morte.

Anticipazioni Il Segreto Canale 5: Elsa ricompare

Grandi colpi di scena nelle puntate di questa settimana de Il Segreto di Puente Viejo. Fernando, colpito dall'avvenenza di Julieta, le chiederà di annullare il matrimonio con Prudencio ma la giovane non accetterà il consiglio. L'unico scopo della Uriarte è circuire il Mesia [VIDEO], affinché sputi il rospo e le confessi chi si nasconde dietro la scomparsa di Saul. Intanto Antolina organizza un funerale simbolico per Elsa, ma la fuggitiva ricomparirà come un fantasma al paesino, lasciando senza fiato Isaac che, con l'aiuto di Matias, la soccorrerà portandola nella sua abitazione. Davanti alla realtà, Isaac sarà costretto rivelare quanto accaduto pochi istanti prima di sposare Elsa, gettando Antolina nello sconforto più totale.

Adela continua a ricevere lettere minacciose e Carmelo teme per la sua incolumità. Elsa versa in condizioni critiche e il dottor Zabaleta mette in guardia Isaac e Antolina sulla possibilità che la ragazza possa non farcela. Tuttavia la sua grande forza di volontà avrà la meglio: Elsa si risveglierà e inizierà a riprendere le forze.

Il Segreto: Julieta e Prudencio fanno l'amore per la prima volta

Le anticipazioni de Il Segreto [VIDEO] proseguono con il sacrificio di Julieta che, pur di sapere la verità sulla morte di Saul, si concede per la prima volta a Prudencio. La Uriarte, riconquistata la fiducia del marito, avrà una conversazione molto interessante. Il giovane le confesserà infatti di aver estorto a Francisca Montenegro una somma non indifferente di denaro. Infine Elsa racconterà a Isaac di essere stata imprigionata nella torre da suo fratello Jesus, non sapendo che proprio colui che ha davanti lo ha ucciso.