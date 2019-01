Annuncio

Tutti i telespettatori e gli appassionati di "Uomini e Donne" si sono resi conto da qualche settimana che i troni sono giunti a momenti importanti [VIDEO] del loro percorso. Ma l'altra sera è arrivata una storia su Instagram da parte della bellissima Giulia De Lellis a confermare che le scelte sono imminenti e presto le vedremo sullo schermo.

Le storie Instagram sul profilo di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è solita tenere aggiornati i propri fan, tra l'altro molto numerosi, sulle sua attività attraverso i social.

La bella ex corteggiatrice di "Uomini e donne" ha pubblicato una storia che non poteva di certo passare inosservata. Sul suo profilo, infatti, possiamo vederla splendida come sempre mentre spiega che si sta apprestando a registrare gli speciali che concluderanno i troni di questa stagione del noto programma di canale 5.

La ragazza sarà presente in questa occasione come una protagonista assoluta, per la gioia dei suoi fan: infatti, sarà una delle due conduttrici dello speciale in onda sulle reti Mediaset. Al suo fianco ci sarà un altro volto molto amato e conosciuto dal pubblico, Gemma Galgani [VIDEO].

Di certo c'è che la notizia che Giulia sia già impegnata nelle registrazioni del programma rende chiaro che le scelte dei tronisti siano davvero imminenti. Al pubblico non resta dunque che aspettare di potersi godere le puntate speciali di "Uomini e Donne", che dovrebbero andare in onda in prima serata sempre su canale 5.

La carriera di Giulia De Lellis

Per Giulia sarà dunque un ritorno a casa, negli studi del programma che l'hanno resa nota al grande pubblico, ma certamente la conduzione rappresenterà anche un salto di qualità nella carriera della giovane.

Dopo la partecipazione a "Uomini e Donne" ha preso parte anche al "Grande Fratello", ma sempre come concorrente. In ogni caso Giulia non è stata con le mani in mano in questi anni, ma anzi si è molto dedicata alla sua carriera di influencer, grazie ai suoi profili social e anche all'apertura di un suo canale Youtube attraverso il quale parla di make-up e moda.

La moda è infatti una delle grandi passioni della giovane donna, che con la madre e la zia ha recentemente creato un brand d'abbigliamento che si chiama Sol Wears Woman. Celebre è la sua storia d'amore con Andrea Damante, che gli ha visti protagonisti spesso sulle pagine delle riviste e in tv, ma che è giunta a conclusione tempo fa. Attualmente Giulia De lellis è legata al cantante Irama.