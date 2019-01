Annuncio

Le anticipazioni del Trono Over [VIDEO] di Uomini e donne registrate lo scorso 4 gennaio rivelano clamorose e scottanti novità che riguardano l'ormai coppia formata da Armando Incarnato e Noel Formica. Nelle puntate che sono andate in onda questa settimana i due hanno discusso in quanto la dama chiedeva maggiore concretezza e non solo un rapporto telefonico. Difatti Armando è stato più volte accusato da Noel in quanto la pressava molto con messaggi e telefonate, ma ogniqualvolta decideva di andare a Napoli per incontrarlo lui trovava sempre una scusa per non incontrarla.

Il confronto tra i due, però, non ha convinto molto la redazione che ha immediatamente percepito che sotto c'era molto di più di quello che la coppia raccontava in studio e sono stati allontanati dal programma.

A voler chiarire tutto è stato Incarnato che tramite un videomessaggio ha raccontato nei dettagli gli incontri clandestini che avvenivano tra lui e Noel tra Napoli e Pescara, tenuti all'oscuro della redazione.

Armando e Noel allontanati da Uomini e Donne

Inizialmente Armando e Noel [VIDEO] hanno raccontato che il loro rapporto era solo telefonico e non si era mai concretizzato in un incontro. Successivamente i due hanno ammesso di essersi visti qualche volta a Roma prima delle registrazioni. Le ambigue ammissioni e i segreti svelati solo in parte hanno allertato gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che hanno subito gridato al complotto.

La redazione ha così deciso di allontanare dal programma la dama e il cavaliere, in quanto non sono riusciti a fornire una spiegazione plausibile della loro discussione.

I dettagli sugli incontri clandestini avvenuti tra Armando e Noel

Armando Incarnato in un videomessaggio ha rivelato che con Noel Formica si è visto più volte in segreto perché lei non voleva che si sapesse dei loro incontri. Nel racconto di Incarnato emergono dettagli curiosi riguardo i loro appuntamenti che avvenivano o a casa sua a Napoli o nell'abitazione della dama a Pescara.

Armando spiega che che quando lui andava da lei lo faceva uscire dal giardino, mentre quando lei andava da lui usciva normalmente dal cancello principale. Il silenzio su questa situazione era voluto da Noel che non voleva si sapesse pubblicamente la verità sulla loro relazione poiché sta frequentando un altro uomo che non voleva fosse messo al corrente.

Dopo il video, Armando ha fatto il suo ingresso in studio e ha continuato a dare le sue spiegazioni scusandosi per aver violato le regole previste dal programma. Probabilmente la Formica non ha voluto rivelare la verità anche perché voleva continuare a rimanere nella trasmissione e stare ancora sotto i riflettori al centro dello studio. Intanto, Armando ha ripreso il suo posto nel parterre maschile promettendo che un simile errore non si ripeterà più.