Pomeriggio di fortissime emozioni per Barbara D'Urso, la quale oggi nel corso della diretta di Domenica Live in onda su Canale 5 non ha saputo trattenere le lacrime nel momento in cui ha intervistato per la prima volta sua sorella Eleonora. Un momento decisamente molto atteso anche dallo stesso pubblico del contenitore domenicale di Canale 5 e sponsorizzato a più riprese dalla stessa conduttrice, la quale per tutta la settimana ha ripetuto al pubblico di Pomeriggio 5, che questa domenica avrebbe intervistato in diretta televisiva sua sorella, protagonista della fiction La dottoressa Giò.

Domenica Live, Barbara D'Urso in lacrime con la sorella

La D'Urso, a inizio intervista, ha precisato che di tutti i filmati che sono stati preparati dalla redazione di Domenica Live per questa chiacchierata con sua sorella Eleonora, lei non ne aveva visto nessuno, dato che la redazione e i suoi autori volevano che si venisse a creare l'effetto sorpresa.

E alla fine è stato proprio così, dato che nel momento in cui la conduttrice si è trovata di fronte ad un filmato che racchiudeva al suo interno le foto e le immagini della sua infanzia, non ha saputo trattenere la commozione e mentre si abbracciava con sua sorella, si è lasciata andare a qualche lacrima.

Un momento decisamente toccante per la D'Urso [VIDEO], la quale raramente parla nelle sue trasmissioni del suo passato e della sua vita familiare. Da sempre, infatti, la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live preferisce svicolarsi dalle interviste e nel corso della stagione televisiva ne rilascia pochissime a settimanali, quotidiani e programmi tv selezionati.

La sorpresa della matrigna di Barbara a Domenica Live

Tornando all'intervista di oggi con sua sorella Eleonora, la D'Urso ha rivelato che per un lungo periodo di tempo non si sono più parlate.

Il motivo? Eleonora stava attraversando un periodo di crisi e si è allontanata sempre di più da Carmelita fino ad arrivare all'anno in cui non si sono più rivolte la parola. Fortunatamente, però, in seguito le due sorelle sono riuscite a ricucire il loro rapporto e da stasera Eleonora debutta come attrice di fiction al fianco di sua sorella ne La dottoressa Giò. [VIDEO]

Il colpo di scena dell'intervista di oggi a Domenica Live, poi, è arrivato nel momento in cui a sorpresa è arrivata in studio anche Wanda, la matrigna di Barbara nonché mamma di Eleonora. Anche in questo caso una sorpresa piacevolissima per la conduttrice che da sempre ha ammesso di voler bene a Wanda come se fosse una vera mamma.