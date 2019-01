Annuncio

Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita [VIDEO], una soap opera tra le più amate dai telespettatori italiani. Le anticipazioni delle prossime puntate, che andranno probabilmente in onda a marzo, svelano che Arturo Valverde avrà una reazione sopra le righe in seguito alla scoperta del bacio tra sua figlia Elvira e Victor Ferrero.

Una Vita, anticipazioni: il bacio tra Elvira e Victor

Arturo Valverde tornerà ad essere protagonista delle prossime puntate di Una vita.

Il colonnello Valverde, infatti, deciderà di sfidare a duello Victor. Tutto comincerà quando Elvira userà Victor per suscitare la gelosia di Simon, colpevole di averla piantata in asso.

Se Gayarre diventerà completamente devoto alla moglie Adela, Victor e Maria Luisa attraverseranno una crisi profonda.

Le trame annunciano che Elvira farà nuovamente litigare il figlio di Leandro e Luisi. Infatti consiglierà al pasticcere di acquistare dei biglietti per partire per un breve viaggio insieme a Maria Luisa, consapevole del fatto che lei non voglia trasferirsi a Parigi per aiutare i futuri suoceri nell'apertura di una succursale della Deliciosa. Tutto questo creerà una violenta lite, dove la ragazza accuserà il fidanzato di pensare solo ai propri interessi, tanto che quest'ultimo metterà in dubbio il prosieguo della loro storia d'amore. Arriverà addirittura a baciare Elvira durante la festa di Sant' Ausilio. La figlia del Colonnello, a questo punto, si pentirà del gesto, tanto da confessare a Victor di averlo fatto solo per far ingelosire Simon, ed infine lo rassicurerà che nessuno saprà del loro strano avvicinamento.

Una Vita: Maria Luisa lascia Victor, Arturo lo sfida a duello

Le anticipazioni delle puntate [VIDEO] di Una Vita svelano che Ursula Dicenta assisterà per puro caso al bacio incriminato. A tal proposito, la vecchia istitutrice deciderà di spifferare tutto al Colonnello su ciò che ha visto fare da sua figlia e Victor.

I telespettatori di Canale 5 scopriranno che Arturo Valverde si arrabbierà moltissimo, tanto da recarsi come una furia in pasticceria. Qui accuserà il figlio di Leandro di aver compromesso l'onore della figlia. Un confronto che sarà spiato da Trini Palacio, che deciderà di svelare tutta la verità a Maria Luisa. Proprio quest'ultima troncherà il fidanzamento con Victor, accusando Elvira di aver rovinato la sua felicità dopo quella di Simon e Adela. Ma i guai per Victor saranno solo che all'inizio in quanto Arturo Valverde si avvicinerà nuovamente al pasticcere sfidandolo ufficialmente a duello.