Caos a Pomeriggio 5 nella diretta di oggi 18 gennaio. Barbara D'Urso ha interrotto il collegamento con una signora novantenne, che aveva chiesto aiuto per le sue condizioni precarie nelle quali versava da tempo. La donna, accanto all'inviata, si è mostrata visibilmente preoccupata e agitata, pronta a denunciare la sua situazione di disagio, quando improvvisamente i suoi parenti si sono precipitati in casa, costringendo Barbara D'Urso ad interrompere il collegamento in diretta.

Barbara D'Urso costretta a interrompere il collegamento: irrompono i parenti della signora novantenne

Un imprevisto ha messo sotto pressione la conduttrice del contenitore televisivo Pomeriggio 5 [VIDEO].

La trasmissione si è aperta come di consueto con le anticipazioni di quanto si sarebbe visto durante il corso della puntata. Tra i servizi in evidenza, quello di una signora novantenne, che da tempo è costretta a vivere senza luce e beni primari nella sua casa. Per poter garantire il collegamento, la troupe è stata costretta a piazzare una torcia luminosa. La povera donnina, provata e agitata, non ha proferito parola, in attesa di poter parlare con la D'Urso. Peccato che, dopo qualche ora, tutto sia andato in fumo.

La rabbia dei parenti della signora 90enne: 'Facciamo querela'

In realtà nessuno sa come e perché i parenti della signora siano arrivati in casa sua. Un gran tafferuglio, con gente che andava e veniva, ha colto alla sprovvista Barbara D'Urso [VIDEO]. Certo è che i diretti interessati non hanno risparmiato critiche per quanto stava per accadere, visto che hanno anche minacciato querele.

La conduttrice a quel punto, ha ricordato che l'appello della signora novantenne era stato accolto anche da testate autorevoli quali 'Il Mattino' e di non aver costretto nessuno ad accettare l'intervista. Rivolgendosi poi ai parenti dell'anziana, ha detto di non aver paura e di avere la coscienza a posto. Ormai senza via di uscita, la D'Urso ha ritenuto opportuno interrompere in diretta il collegamento, proseguendo con gli altri servizi in programma. Si è dunque passati a parlare della fine della delazione tra Stefano Sala e la storica fidanzata Dasha, per la prima volta in televisione. La modella dagli occhi di ghiaccio ha dichiarato di non voler restare 'all'interno di un triangolo', riferendosi ovviamente al rapporto tra Stefano e Benedetta Mazza, chiudendo l'intervista con un sibillino 'Nel caso, mi ritiro'.