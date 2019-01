Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi [VIDEO] in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Rosa Perrotta e Nilufar Addati, due ex troniste del programma. Se la prima è stata ospite insieme a Pietro Tartaglione di Domenica Live per annunciare una lieta notizia, l'italo-persiana ha rivelato di essere in crisi con Giordano.

U&D Gossip: Rosa e Pietro aspettano un figlio

Lieta notizia per una delle coppie più amate dai fans di Uomini e Donne.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione diventeranno genitori. Solo pochi giorni fa era corsa voce di una crisi tra l'avvocato e la modella. I due, infatti, apparivano distanti sui social, tanto da far supporre che qualcosa non andasse per il giusto verso.

Tutto questo aveva allarmato gli ammiratori di Uomini e Donne, che avevano visto il nascere del loro amore, coronato con una proposta di nozze alla conclusione dell'Isola dei Famosi.

Una crisi che è stata smentita dopo che la coppia è apparsa durante la puntata odierna di Domenica Live. Scendendo nel dettaglio, la donna ha rivelato di essere al secondo mese di gravidanza e di aver sentito un totale cambiamento dentro di se. L'ex tronista di Uomini e Donne [VIDEO], infatti, non apprezzava più il profumo del suo fidanzato, che un tempo amava. Per questo motivo aveva mandato Pietro ad acquistare un test di gravidanza che aveva confermato la lieta novella. Ora come ora Rosa si è trasferita dalla madre in quanto Pietro lavora tutto il giorno fuori casa e non può starle vicino. La coppia sta anche decidendo se ritardare il matrimonio fissato per il 7 giugno prossimo visto che il loro primogenito nascerà tra luglio e agosto.

Uomini e Donne: Nilufar in crisi con Giordano

Se Pietro e Rosa hanno dichiarato di stare per diventare genitori, un'altra coppia di Uomini e Donne sta facendo preoccupare i fans. Giordano e Nilufar, infatti, stanno attraversando un brutto momento. Nessuno dei due di fatto ha smentito le voci insistenti della loro presunta crisi. Solo pochi giorni fa la ragazza su Instagram aveva dichiarato di aver litigato con Giò su alcune questioni, senza però scendere nei dettagli. Oggi l'influencer italo-persiana ha rivelato che tra di loro non è cambiato niente negli ultimi due giorni. D'altro canto Giordano ha preferito tenere la bocca chiusa. L'Addati però ha poi rivelato di stare male da tre giorni, tanto da voler tornare dalla sua famiglia. La coppia riuscirà a fare pace? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.