Momenti di paura per Barbara D'Urso durante la sua vacanza natalizia a Cuba. In queste settimane, infatti, la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha deciso di staccare per un po' di tempo la spina dagli impegni televisivi per concedersi una vacanza a Cuba in compagnia del suo amico Cristiano Malgioglio. Tutto è andato per il verso giusto, fin quando non hanno dovuto fare i conti con il maltempo che ha colpito il Paese e che ha fatto spaventare non poco la conduttrice, così come lei stessa ha raccontato su Instagram in queste ore. [VIDEO]

Grande paura a Cuba

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Barbara D'Urso ha postato un filmato in cui ha raccontato e mostrate al suo pubblico ciò che è successo in queste ultime ore a Cuba.

Una fortissima inondazione ha creato numerosi disagi con le onde che hanno raggiunto altezze incredibili. Il tutto, accompagnato da fortissime raffiche di vento che rendevano la situazione ancora più complicata.

Insomma, un brutto scherzo del clima tropicale, perché determinati fenomeni non sono poi così rari nei Caraibi.

La stessa Barbara D'Urso, nella didascalia del video che ha postato su Instagram in queste ore ha scritto: 'Cuba non è soltanto sole e musica. A volte il clima gioca brutti scherzi', aggiungendo poi l'hashtag 'che paura'. Insomma momenti di terrore per la presentatrice e per il suo compagno di viaggio, Cristiano Malgioglio.

Dal 7 gennaio, il ritorno su Canale 5

Adesso, però, per Barbara D'Urso è giunto il momento di rientrare di nuovo in Italia, visto che dal prossimo lunedì 7 gennaio riprenderà in mano le redini del programma Pomeriggio 5, in onda nuovamente su Canale 5 dopo la sosta natalizia.

Questo non sarà l'unico impegno della stagione per la D'Urso, [VIDEO]visto che dal 13 gennaio sarà nuovamente al timone di Domenica Live, che tuttavia ritornerà su Canale 5 in versione ridotta.

La trasmissione domenicale, infatti, sarà trasmessa soltanto dalle 17.20 alle 18.45 e non più dalle 14 in poi, per lasciare spazio al blocco soap composto da Beautiful, Una Vita e Il Segreto.

Sempre dal 13 dicembre, inoltre, vi segnaliamo che la D'Urso tornerà anche in prima serata con la messa in onda delle nuove puntate de La dottoressa Giò, la fortunata fiction Mediaset che tornerà in video con quattro nuove puntate inedite. Da aprile, invece, la conduttrice partenopea sarà impegnata con la nuova edizione del Grande Fratello Nip, in onda su Canale 5 dopo gli ottimi ascolti della passata stagione.