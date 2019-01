Advertisement

Melissa Satta nell’ultimo periodo non sta vivendo un buon momento. Dopo il botta e risposta al veleno con Daniele Interrante, ora si trova alle prese con la crisi matrimoniale con il marito Kevin Prince Boateng.

L’ex velina di Striscia la Notizia dopo aver passato il Natale con la famiglia e gli amici più stretti, sta trascorrendo il Capodanno a Dubai. La showgirl, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso alcuni scatti della sua vacanza con i suoi follower.

Tra le varie foto nelle ultime ore, sotto ai commenti di una in particolare, è sorto un equivoco che ha fatto infuriare Melissa. La Satta è apparsa in una foto insieme al figlio Maddox di 4 anni e Christophe, il figlio di una sua cara amica.

Se molte persone hanno apprezzato lo scatto e si sono complimentate, altri utenti viste le ultime voci hanno fantasticato un po’ troppo. Alcuni follower hanno insinuato infatti che Melissa abbia già un nuovo fidanzato, nonostante risulti ancora sposata con il calciatore.

A quel punto la Satta, dopo l’insistenza di alcune persone, è andata su tutte le furie [VIDEO]. “Qui state davvero esagerando. Christophe ha 16 anni ed è il figlio di una mia cara amica. Idioti”. Ad un altro utente invece, la showgirl ha replicato in modo piuttosto piccato: “Ancora? Povero ignorante. È solo un ragazzo”.

Boateng potrebbe tornare al Milan per amore

Kevin Prince Boateng e Melissa Satta stanno vivendo un momento di crisi. Secondo le indiscrezioni, i due sono sempre più lontani a causa del lavoro di entrambi.

Melissa infatti attualmente vive a Milano, mentre il calciatore si trova a Reggio Emilia poiché è in forza al Sassuolo. Secondo quanto riportato da alcune fonti del sito FoxSports il calciatore ghanese sarebbe pronto a tornare al Milan, pur di salvare il suo matrimonio. Tuttavia al momento non ci sono conferme o smentite in merito ad un eventuale trasferimento del giocatore, in quanto il calciomercato ha aperto solamente da pochi giorni.

Presunto post d’addio al marito

Melissa Satta attraverso un post pubblicato su Instagram, potrebbe aver evidenziato il momento di crisi [VIDEO] con suo marito. La showgirl è stata immortalata mentre cammina nel deserto ed ha scritto: “Con l’aiuto delle persone che ti vogliono bene, si superano anche le dune più alte”. In molti così hanno subito pensato alla coppia ormai scoppiata, visto che i genitori del piccolo Maddox hanno trascorso anche il nuovo anno da separati.