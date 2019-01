Advertisement

Oggi 6 gennaio bisogna fare gli auguri al grande Adriano Celentano [VIDEO], un artista che è sempre riuscito a essere un passo avanti rispetto agli altri. Il Molleggiato compie i suoi ottantuno anni e oltre sessanta di una carriera, iniziata a partire dal 1957 per poi fondare il 'Clan Celentano' che ha lanciato molti talenti. La sua carriera è stata caratterizzata da successi capaci di regalare molte soddisfazioni al cantante che vanta svariati record. Nel 1970 ha vinto l'edizione del Festival di Sanremo; inoltre i suoi brani hanno raccontato l'Italia nelle sue diverse sfumature.

Gli anni sessanta si sono rivelati molto proficui poiché gli hanno dato la possibilità di piazzarsi nelle prime posizioni di classifica. Un esempio è caratterizzato da 'Azzurro' scritto dal cantautore Paolo Conte con il quale in quel periodo ha dato vita a un lungo sodalizio che li ha visti ottenere tanti successi.

Il paroliere ha scritto per Celentano anche il brano dal titolo 'La coppia più bella del mondo' rivelatosi un ottimo successo commerciale.

La collaborazione con il paroliere Paolo Conte con cui condivide lo stesso giorno di nascita

Una curiosità unisce adriano celentano e Paolo Conte: oggi 6 gennaio è anche il compleanno del paroliere nato un anno prima del Molleggiato, nel 1937 e quindi compie i suoi 82 anni. Nella giornata di sabato 5 gennaio è stato fatto un omaggio al grande Adriano con la possibilità di ripercorrere i successi dell'artista: si è potuta evincere la sua capacità innata di raccontare tematiche sociali. Inoltre nelle sue interviste il marito di Claudia Mori ha sempre sottolineato il suo legame con la religione; uno dei brani che racconta in maniera impeccabile l'Italia dei nostri tempi corrisponde al nome di 'Svalutation'.

I nuovi progetti del Molleggiato

Nei suoi testi ha parlato di tematiche legate al mondo della politica: un esempio si ritrova nell'album intitolato 'Dormi amore, la situazione non è buona' uscito nel novembre del 2007. Il 2011 ha rappresentato il ritorno di Celentano con un nuovo album che ha visto la collaborazione con artisti importanti tra cui spiccano i nomi di Franco Battiato e Jovanotti. Dopo quattro anni Adriano torna con 'Facciamo Finta Che Sia Vero' in cui collabora anche con giovani artisti come Giuliano Sangiorgi e Raphael Gualazzi. Infine in questo mese su canale 5 sarà mandata in onda 'Adrian', la serie evento ispirata alla vita dell'artista nato in via Gluck [VIDEO].