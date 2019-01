Advertisement

La fashion blogger Chiara Ferragni e il cantante rap Fedez si sono sposati lo scorso 1 settembre. Per settimane non si è fatto altro che parlare del loro evento super lussuoso. Pertanto, non si poteva fare altro anche per il loro viaggio di nozze. I due ragazzi, infatti, hanno voluto consumare la luna di miele dopo diversi mesi dal matrimonio.

Hanno deciso di partire per le Maldive [VIDEO] nel corso delle feste natalizie quando i loro impegni lavorativi si sono attenuati e gli hanno permesso di stare insieme per un po' di tempo.

Ma quanto sarà costato il loro viaggio di nozze? Sono state abbozzate delle ipotesi che parlano di una cifra che oscilla tra i 19.000 e i 28.000 euro.

Quanto è costato l'alloggio?

Sfarzoso è stato il matrimonio, quindi, altrettanto sfarzoso sarebbe dovuto essere il viaggio di nozze e così è stato.

Chiara Ferragni e Fedez si sono recati alle Maldive [VIDEO], precisamente al Kudadoo Maldives Private Island. Si tratta di un lussuosissimo resort nel cuore delle Maldive che ospita un massimo di 15 camere. Gli alloggi sono naturalmente extra lusso e prevedono la scelta tra due camere:

La camera base costa all'incirca 19.000 euro per un totale di 6 notti;

per un totale di 6 notti; La doppia camera, invece, costa la bellezza di 28.000 euro sempre per un totale di 6 pernottamenti.

Entrambe le soluzioni godono di tutti i confort possibili ed immaginabili, tra cui: servizio all inclusive, accesso gratuito e costante alla Spa del resort e drink di benvenuto in omaggio. All'interno delle camere risulta presente un frigobar sempre fornito di bibite e snack e, inoltre, un ipad in dotazione da poter utilizzare per tutta la durata del soggiorno.

I costi del ristorante sull'isola

Ai precitati costi base dell'alloggio, naturalmente, si aggiungono quelli delle cene che, se consumate al di fuori del pacchetto all inclusive, hanno altri costi esorbitanti. Uno tra i ristoranti più belli dell'isola, infatti, quello subacqueo 5.8 Undersea Restaurant, è uno tra i posti più esclusivi e ricercati. La struttura è completamente immersa sott'acqua e dà la possibilità agli ospiti di assaggiare solo alimenti di prima scelta provenienti direttamente dal mare.

Tra questi troviamo: tartare di tonno, capesante scottate, triglie rosse, aragosta e cheesecake al mango e, consumando il menù più costoso, c'è anche l'aggiunta di aragosta affumicata. I prezzi in questo ristorante partono dai 180 ai 250 euro a persona circa. Insomma, sicuramente un viaggio di nozze che non tutti possono permettersi.