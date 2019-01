Annuncio

Il Gossip sulla famiglia reale, sta impazzando giorno dopo giorno. Secondo i pettegolezzi di corte, Meghan Markle e Harry starebbero per divorziare [VIDEO]. I social, hanno diffuso l’indiscrezione che – ovviamente – non ha ricevuto alcuna conferma ufficiale. La bislacca “l’idea” inoltre, sarebbe opera della Regina Elisabetta in persona.

E mentre gli estimatori della corona si chiedono se l’indelicatezza possa essere veritiera oppure no, una notizia è certa: i due coniugi trascorreranno San Valentino divisi.

La festa degli innamorati sarebbe anche la prima da sposati, dopo le favolose nozze dello scorso 19 maggio. Harry però, dovrà lasciare la consorte (in dolce attesa) completamente da sola.

San Valentino da separati

Il Principe il prossimo 14 febbraio si troverà in Norvegia, lei invece, rimarrà in Inghilterra. La stessa cosa è accaduta in occasione del compleanno di Meghan. Lo scorso 4 agosto infatti, dopo aver spento 37 candeline, per loro non c’era stato nessun momento per festeggiare in quanto, proprio in quella occasione avevano partecipato ad una cerimonia di nozze.

Anche San Valentino andrà pressoché nello stesso modo, con Meghan Markle a casa in compagnia del suo pancione [VIDEO]. Ci potrebbe essere la possibilità di trovare al suo fianco, mamma Doria Ragland, indaffarata nelle ‘prove generali’ da futura baby sitter di corte. Ed infatti, tra le altre indiscrezioni accreditate, la Markle avrebbe deciso di non affidarsi ad una tata ufficiale. Una volta venuto al mondo, l’ex attrice si occuperà personalmente del figlio, proprio insieme a sua madre.

Harry e Meghan divorziano? Il gossip impazza

Kensington Palace ha confermato che il prossimo 14 febbraio, Harry si troverà fuori per lavoro, proprio in Norvegia. Il Duca di Sussex giungerà e fare visita ad una base militare ed avrà anche la possibilità di vedere un’esercitazione a basse temperature. Si tratta del festeggiamento dei 50 anni del Commando Helicopter Force e l’esercitazione è soprannominata Exercise Clockword.

Se la notizia del viaggio in Norvegia è ufficiale, quella del divorzio risulta essere solamente un gossip. Nonostante questo, le voci continuano a girare in modo ingombrante anche perché, si vocifera che nella decisione ci sia lo zampino di Sua Maestà. Pur di mettere fine alla rappresaglia nei confronti di Kate Middleton, pare che Elisabetta sarebbe disposta a mettere sul piatto la bellezza di 37 milioni di dollari.

Meghan Markle però dovrebbe fare ritorno negli Stati Uniti senza figli e titolo al seguito. In molti hanno già fatto il paragone con Lady Diana, ma quando lei divorziò da Carlo prese il titolo di Principessa di Galles.

Per quale motivo? Semplicemente perché essendo la madre del futuro re William, Diana chiese (e ottenne) di rimanere membro della Royal Family, con tutti i privilegi collegati.

Nel caso di Meghan Markle invece, i figli manterrebbero il loro titolo. Probabilmente però non sarebbe quello di Principe oppure di Principessa. Molto più credibile che rimangano semplicemente Lord e Lady. Nonostante tutti questi ragionamenti, al momento queste voci rimangono soltanto nelle notizie di gossip, prive di alcuna ufficialità. Del resto, questa notizia è quasi venuta fuori dagli stessi che davano al matrimonio di Harry e Meghan solamente 5 anni di vita. Staremo a vedere cosa accadrà!