Annuncio

Annuncio

Adriano Celentano sta per tornare in televisione con un progetto molto atteso dal pubblico e prima ancora del suo debutto, ci sono già delle polemiche in rete, legate al volume dello spot che viene trasmesso in questi giorni sui canali Mediaset. Chi ha avuto modo di sintonizzarsi su Canale 5 nel corso delle ultime settimane, ha notato che vengono trasmessi i promo dello spettacolo 'Adrian', ma c'è una bella differenza rispetto a tutti gli altri promo trasmessi sulle reti Mediaset: in questo caso, infatti, il volume del televisore si alza automaticamente e all'improvviso. [VIDEO]

Lo spot tv di Adriano Celentano scatena polemiche in rete

In moltissimi, soprattutto su Twitter, hanno notato che durante la messa in onda dello spot di Adrian, in onda da lunedì prossimo su Canale 5, il volume del televisore si alza a sproposito, costringendo così gli spettatori da casa a cercare in seduta stante il microfono per abbassare il volume.

Un dettaglio che non è passato inosservato e che ovviamente ha scatenato le polemiche in rete e sui social, dove in molti sono arrivati a scagliarsi contro lo stesso Adriano Celentano, ritenendo che possa trattarsi di una scelta dell'artista stesso, quella di mandare in onda i promo in televisione con il volume alto, così da poter attirare maggiormente l'attenzione degli spettatori da casa.

Advertisement

Una situazione del genere, infatti, era già avvenuta nel 2013, in occasione della messa in onda di Rock Economy, l'altro show di Celentano in onda sulle reti del Biscione e anche in quel caso i promo che precedevano la messa in onda televisiva venivano trasmessi a 'tutto volume'.

'Ma come è possibile che durante la pubblicità di Celentano continui ad alzarsi il volume? La sentono anche i sordi', ha scritto un utente su Twitter. E poi ancora un altro scrive: 'Quando va in onda questa serie di Celentano così ci liberiamo di questa pubblicità sparata a tutti volume'.

Il debutto di Adriano Celentano il 21 e 22 gennaio

Insomma non tutti hanno gradito quella che, tuttavia, sembrerebbe essere una vera e propria mossa di marketing, studiata per attirare l'attenzione degli spettatori da casa. Intanto possiamo dirvi che ormai manda davvero poco al ritorno di Celentano sul piccolo schermo.

Advertisement

I migliori video del giorno

Le prime due puntate di Adrian, [VIDEO] la serie evento cui è legato anche uno show in onda da Verona e condotto da Michelle Hunziker, verranno trasmesse il prossimo lunedì 21 e martedì 22 gennaio in prima serata alle 21.30 circa sulla rete ammiraglia del Biscione.