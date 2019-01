Annuncio

Si rinnova anche questa settimana su Rai [VIDEO] 2 il consueto appuntamento con la fiction poliziesca made in Italy. Mercoledì 16 gennaio, infatti, verrà trasmessa la seconda puntata della prima stagione de "La porta rossa", la fiction soprannaturale con protagonisti Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani. Le vicende principali della seconda puntata gireranno tutte intorno alle prime indagini fatte da Cagliostro con l'aiuto di Valentina sul suo omicidio e all'avvicinamento di Anna e Piras.

Cagliostro inizia ad indagare

Le anticipazioni della seconda puntata de "La porta rossa [VIDEO]" ci segnalano che Cagliostro continuerà ad indagare sul suo omicidio per provare a trovare la persona che gli ha sparato alle spalle mentre stava arrestando il Messicano.

La sua ricerca lo porterà inizialmente a scandagliare le vite dei suoi colleghi, che risulteranno avere ognuno un segreto da nascondere. Molti di loro, infatti, avrebbero potuto avere un motivo per ucciderlo, soprattutto l'ispettore Paoletto con cui Leonardo non è mai andato d'accordo. Sarà proprio su di lui che Cagliostro concentrerà i suoi sospetti maggiori, e a ragion veduta, Una sera, infatti, il commissario seguirà l'ispettore e assisterà ad un incontro fra lui e alcuni tipi poco raccomandabili. Nel frattempo Anna inizierà a scoprire i segreti del marito e si avvicinerà notevolmente a Piras, un uomo che ha sempre provato qualcosa per lei.

Cagliostro e Vanessa diventeranno buoni amici, soprattutto dopo che la ragazza deciderà di lasciare il suo fidanzato, Raffaele e la sua comitiva per avvicinarsi molto di più al giovane Filip.

La presenza del commissario, inoltre, farà sviluppare in Vanessa la capacità di avere delle visioni sul suo passato e sulla sua famiglia. Spaventata e preoccupata, la giovane si rivolgerà a Cagliostro per chiedergli di aiutarla a scoprire cosa è successo realmente ai suoi genitori e quali sono state le cause della loro morte.

Riassunto prima puntata

Nella prima puntata della serie, Leonardo Cagliostro muore nel corso di un'azione di polizia organizzata per arrestare un narcotrafficante chiamato il Messicano. Al momento dell'arresto dell'uomo, infatti, una terza persona spara alle spalle del commissario e lo uccide. Dopo essere morto però, l'uomo decide di non oltrepassare la porta rossa dell'aldilà ma di restare ancora sulla terra sotto forma di fantasma per proteggere la moglie Anna e scoprire chi l'ha ucciso. Quest'ultima, nel frattempo, è devastata dalla morte del marito da cui si stava separando e da cui aspetta un figlio. Confinato in un limbo fra i vivi e i morti, Cagliostro si farà aiutare da una medium di nome Valentina per comunicare con i vivi.