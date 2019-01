Advertisement

Oggi, domenica 6 gennaio, è il compleanno del celebre cantante Adriano Celentano che spegne 81 candeline: si tratta di un artista [VIDEO] che si è sempre distinto nel corso della sua carriera per la capacità di attirare il pubblico.

Una carriera che ha regalato al "Molleggiato" molti successi a partire dalla fine degli anni Cinquanta quando i brani si sono posizionati in testa alle classifiche. Negli anni Sessanta Celentano prende parte in diverse occasioni al 'Festival Di Sanremo' dove si distingue per il suo talento.

Nel 1961 partecipa alla manifestazione canora in coppia con Little Tony cantando il brano '24 mila baci': il cantante volta le spalle al pubblico per poi girarsi solamente dopo il cambio di tempo dell'orchestra.

Il brano '24mila baci' si piazza al secondo posto della classifica e arriva a vendere quasi mezzo milione di copie. Il 1962 è un altro anno importante poiché esce il brano 'Stai Lontana Da Me' che rappresenta la nascita del cosiddetto Clan Celentano. Il Molleggiato in seguito prende parte al Cantagiro e, nonostante un incidente al piede, riesce a vincere la manifestazione.

I successi musicali e la capacità di trattare tematiche originali

In quel periodo si è formata una coppia che ha cambiato il modo di fare musica come Mina e Celentano il cui duetto nel 1965 a 'Studio Uno' è diventato indimenticabile per il pubblico, i due si ritroveranno artisticamente poi a partire dalla fine degli anni Novanta.

Il 1970 è per Celentano l'anno della vittoria del Festival di Sanremo: sul palco dell'Ariston in coppia con la moglie Claudia Mori canta il brano 'Chi non lavora non fa l'amore'.

Intanto era iniziata anche la collaborazione con il paroliere Paolo Conte, che si è rivelata fondamentale dando vita a dei capolavori nel panorama musicale italiano. Un esempio si ritrova nel brano 'Azzurro' uscito nel 1968 e diventato un successo unico conosciuto da differenti generazioni. Il "Molleggiato" si è anche distinto per essersi dedicato spesso a tematiche sociali come dimostra il testo intitolato 'Svalutation' uscito nel 1976. Alla fine degli anni Settanta il cantante riesce a ottenere altri due successi corrispondenti ai nomi degli album 'Ti Avrò' e 'Soli'.

Sarebbe impossibile riassumere in poche righe tutti gli ulteriori successi [VIDEO]avuti da Celentano negli anni Ottanta e Novanta, così come quelli degli anni Duemila, arrivati prima con la collaborazione con Mogol e Gianni Bella e poi in seguito di nuovo con Mina.

Non si possono dimenticare neppure i discreti successi ottenuti da Adriano Celentano a livello cinematografico degli anni Ottanta, in cui ha fatto coppia con attrici importanti in quegli anni.

Tra le bellezze femminili con cui ha collaborato si annoverano Ornella Muti, Edwige Fenech ed Eleonora Giorgi. Ma vanno ricordati anche i successi come conduttore televisivo, in particolare di trasmissioni sempre molto discusse ma amate dal pubblico, a partire dalla fine degli anni Novanta.

I nuovi progetti di Celentano

Proprio ieri sera, alla vigilia del suo compleanno, è andato in onda su Rai 2 (e in simulcast su Radio 2) il programma celebrativo dal titolo "C’è Celentano" dove è stata ripercorsa la lunga e gloriosa carriera del cantante milanese.

Infine da lunedì 21 gennaio andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della serie animata evento dal titolo 'Adrian', che sarà scritta, diretta, curata e montata dallo stesso Celentano. Essa consisterà in 9 puntate, in altrettante prime serate, e verrà seguita poi il 25 gennaio dall'uscita dell'omonimo doppio cd con le musiche originali del cartoon. Ognuna delle puntate sarà preceduta da uno show in diretta da Verona.