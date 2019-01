Annuncio

Annuncio

È stata una puntata del Trono Over di Uomini e donne a dir poco movimentata quella che Canale 5 ha trasmesso ieri 14 gennaio. Protagonisti ancora una volta Gemma Galgani e Rocco Fredella, che hanno fatto registrare una nuova battuta d'arresto nella loro relazione. La coppia sembrava essere sulla buona strada dopo che nel precedente appuntamento, andato in onda la scorsa settimana, aveva confermato il reciproco interesse e si era incontrata a Torino, scambiandosi anche alcuni baci appassionati in auto.

Leggi anche Francesco Chiofalo: il ragazzo di Selvaggia Roma lo accusa di violenza

Eppure, di punto in bianco, la Galgani si è resa protagonista di un nuovo passo indietro [VIDEO], giustificandone anche le motivazioni in studio. Il fatto non è piaciuto al cavaliere che non si sarebbe mai aspettato simili dichiarazioni da parte della donna.

Advertisement

Per questo motivo, furioso come non mai, il piastrellista ha espresso il suo polemico punto di vista. E la lite ne è stata una inevitabile conseguenza...

Uomini e donne: le accuse di Gemma e Rocco

Uomini e donne ha riservato ieri ampio spazio alla lite tra Gemma e Rocco, di nuovo ai ferri corti dopo il riavvicinamento delle scorse settimane. La prima a dirsi convinta di dover porre fine alla relazione è stata la dama. Quest'ultima ha giustificato la sua decisione affermando di non avere gradito alcuni atteggiamenti del cavaliere che le è sembrato un bravissimo attore, interessato soltanto alla visibilità televisiva. Le sue parole hanno mandato su tutte le furie Fredella che, urlando e agitandosi per simili insinuazioni, ha espresso un parere analogo nei confronti della torinese.

Advertisement

I migliori video del giorno

A suo dire, lei lo ha usato negli ultimi tre mesi solamente per restare al centro della discussione tra il pubblico del dating show. La lite si è fatta estremamente dura e ha portato anche al coinvolgimento di Tina Cipollari, palesemente dalla parte del piastrellista. Alla fine, dopo la restituzione dell'anello, la coppia ha confermato la decisione di chiudere ogni rapporto e lui se ne è ritornato nel parterre maschile. E ora cosa accadrà? Sarà davvero finita qui? In attesa di scoprire le evoluzioni del caso nelle prossime registrazioni del Trono Over, il pubblico sembra non avere preso bene questo ennesimo siparietto ai limiti del trash.

Il pubblico di Uomini e donne contro Gemma Galgani

Cosa pensano i fedeli fan di Uomini e donne dopo la lite tra Gemma e Rocco trasmessa ieri 14 gennaio su Canale 5? Sebbene i pareri, come sempre accade in questi casi, siano abbastanza contrastanti, la maggior parte dei telespettatori appare scontenta nei social network. Nelle ore successive alla puntata, la polemica si è fatta particolarmente accesa, soprattutto da parte di chi ritiene che le accuse contro Gemma siano giuste e lei stia portando avanti questo copione solo per restare al centro dell'interesse mediatico.

Questi solo alcuni esempi delle affermazioni pubblicate nella pagina Facebook ufficiale del dating show: "Maria, prendi provvedimenti per questa donna. Non ne possiamo più!" , "È il momento che la signora Gemma vada a casa e basta!!!! La redazione dovrebbe ascoltare qualche volta il pubblico a casa...." Tra i tanti commenti, c'è chi si chiede cosa accadrà ora che con Rocco sembrerebbe (ma il condizionale è d'obbligo) finita: ci sarà il ritorno di fiamma con Paolo Marzotto o assisteremo all'arrivo di un nuovo pretendente? A tal proposito, circola voce che presto potrebbe persino rientrare nel programma Marco Firpo [VIDEO].