Ultimamente Fabrizio Corona sembra avercela in modo particolare con Fedez. Dopo aver detto a Verissimo che Silvia Provvedi l'avrebbe tradito con il rapper [VIDEO], il 45enne lo ha nuovamente tirato in ballo per fare un paragone. Durante la presentazione del suo libro "Non mi avete fatto niente", l'ex re dei paparazzi ha sostenuto che i Ferragnez non rappresentano neppure una minima parte di quello che potrebbero essere lui e Belen Rodriguez in coppia.

Corona stuzzica ancora Fedez e il suo amore con Chiara Ferragni

Dopo aver sollevato un polverone mediatico dichiarando a Verissimo che Silvia Provvedi l'avrebbe tradito con Fedez, Fabrizio Corona è tornato a parlare del cantante nel corso della presentazione del suo libro, andata in scena Milano l'altro giorno.

Interpellato sul sentimento che dice di provare ancora oggi per Belen Rodriguez, l'ex re dei paparazzi ha detto: "Con lei ho vissuto la storia più importante della mia vita, è stata la famiglia che ho sempre sognato di avere".

L'imprenditore, però, ha frenato l'entusiasmo di coloro che ancora sperano in un ritorno di fiamma tra lui e l'argentina quando ha aggiunto: "Non credo ci sia la possibilità di rivederci insieme, ma lei resta sicuramente l'amore più grande che ho avuto".

Al suo interlocutore che lo stuzzicava su un ipotetico matrimonio con la showgirl, il 45enne ha risposto: "Le nozze tra noi? I Ferragnez a confronto non rappresentano nemmeno un'unghia di quello che potremmo essere io e Belen insieme".

Corona, dunque, è fermamente convinto che la coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni sarebbe oscurata o quantomeno messa da parte da tutti i media qualora lui e la Rodriguez decidessero di riprovarci.

Fedez 'attapirato' per le dichiarazioni di Fabrizio Corona

La frecciatina che Corona ha lanciato ai Ferragnez, è solo l'ultima in ordine di tempo: già nel corso di una recente puntata di Verissimo, l'ex re dei paparazzi ha volutamente tirato in ballo il rapper su una questione piuttosto delicata.

Raccontando alcuni particolari inediti della relazione che ha avuto con Silvia Provvedi, Fabrizio ha detto: "Io non sono un santo, ma anche lei mi ha tradito. L'ha fatto con Fedez e anche con altri cantanti".

Le dichiarazioni dell'imprenditore sul flirt che avrebbe avuto con la gemella de Le Donatella sono costate un Tapiro d'oro al papà di Leone [VIDEO] che, ai microfoni di Striscia la Notizia, ha tenuto a fare delle precisazioni su questa storia.

"Io mi auguro che non abbia detto che ho tradito Chiara. È vero che io e Silvia siamo usciti, ma questa cosa risale ad almeno 3 o 4 anni fa, cioè prima che conoscessi mia moglie"- ha detto Fedez pochi giorni fa a Valerio Staffelli.

Il rapper ha concluso il suo sfogo su Canale 5, con una provocazione a Corona: "In tutto questo, ha volutamente omesso le date. Probabilmente gli era più utile per promuovere il suo libro che deve uscire".