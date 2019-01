Annuncio

L'intervista che Fabrizio Corona ha rilasciato a Verissimo il 19 gennaio, ha regalato un interessante spunto di discussione agli appassionati di Gossip: durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, l'imprenditore si è lasciato sfuggire che una sua ex fidanzata [VIDEO] l'ha tradito con un popolare cantante. I protagonisti del flirt di cui ha parlato il 45enne, sono Silvia Provvedi e Fedez: il diretto interessato, però, non ha precisato se quest'ipotetica frequentazione è avvenuta prima o dopo l'arrivo di Chiara Ferragni nella vita del rapper.

Corona spiazza tutti: 'Silvia mi ha tradito con Fedez'

Una delle dichiarazioni più interessanti che ha fatto Fabrizio Corona [VIDEO] a Verissimo sabato 19 gennaio, è quella che coinvolge una sua ex fidanzata ed un rapper molto famoso.

A Silvia Toffanin che gli chiedeva spiegazioni su alcune cose che ha scritto nel suo ultimo libro riguardo a Silvia Provvedi, l'imprenditore ha detto: "Io so che lei mi ha tradito. L'ha fatto con Fedez ma anche con altri cantanti".

L'ex re dei paparazzi, dunque, ha sostenuto davanti alle telecamere che la ragazza con la quale è stato circa 3 anni, non gli è stata fedele come ha sempre voluto far credere a tutti: pare, infatti, che la gemella de Le Donatella abbia tradito Corona tanto quanto ha fatto lui da quando è uscito dal carcere.

Alla conduttrice di Canale 5 che gli domandava se fosse certo di questi tradimenti da parte di Silvia, il 45enne ha risposto: "Io ho saputo questo, poi magari non è vero. In qualunque caso, non sono arrabbiato con lei. Nell'ultimo periodo, la nostra storia era diventata deleteria per entrambi".

Nel salotto di Verissimo, Fabrizio non ha precisato a quanto tempo fa risalirebbe il flirt avuto dalla Provvedi con il giudice di X Factor; molti, però, hanno immediatamente pensato a Chiara Ferragni quando hanno appreso la notizia che ha dato l'autore di "Non mi avete fatto niente" in Tv.

Chiara Ferragni rassicura i fan su Instagram

Se per il momento né Fedez né Silvia Provvedi si sono esposti pubblicamente per confermare o per smentire quanto detto da Fabrizio Corona sul loro conto, ci ha pensato la moglie di lui a chiarire la situazione con una semplice risposta che ha dato ad un fan su Instagram.

Sotto all'ultima foto che ha pubblicato per festeggiare i 10 mesi di vita del piccolo Leone, un utente ha chiesto alla fashion blogger: "Ma Fedez che ti ha tradita con la Provvedi? L'ha detto Corona a Verissimo".

La replica di Chiara non si è fatta attendere ed è stata, come al suo solito, diretta e pungente: "Ma ti pare?".

La Ferragni, dunque, ha smentito in modo piuttosto sintetico ma anche ironico il gossip che ha lanciato l'ex re dei paparazzi su Canale 5: suo marito, infatti, pare non abbia mai avuto a che fare con la gemella de Le Donatella e lei è sicura della sua fedeltà.