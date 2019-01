Annuncio

Annuncio

Il mese di gennaio si sta per concludere e ci regala anticipazioni sulle prossime puntate di Un Posto al Sole [VIDEO] che creano stupore e diversi dubbi nei telespettatori in merito a relazionitra i protagonisti ormai consolidate, o che così sembrerebbero. L'esempio principale è il rapporto tra Valerio ed Elena, come si vedrà nelle puntate in onda da lunedì 28 gennaio a venerdì 1 febbraio: in particolare, l'attenzione è posta intorno all'arrivo a Napoli di Simona, ex moglie di Valerio, che capisce la gravità delle condizioni di salute di Vera al punto che vuole recuperare il rapporto con la figlia.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore spoiler 24 gennaio: Luciano ricatta Umberto

L'intenzione della donna potrebbe essere quella di riunire la famiglia e riprendersi Valerio, che non rimane comunque indifferente di fronte al suo fascino. Tuttavia, quest'ultimo promette a Elena che non ci saranno delle ripercussioni sulla loro relazione.

Advertisement

Intanto Elena, la figlia di Marina scopre di essere incinta ma non si affretta a rendere nota la notizia, preferendo aspettare il momento giusto per parlare della situazione con il Viscardi. La Giordano, però, rimane preoccupata di fronte al comportamento sfuggente di Valerio che non ha la possibilità di trovare la stabilità nella vita privata perché appunto importunato dall'ex moglie.

Valerio prova a rassicurare Elena riguardo al proprio rapporto con Simona

Michele (Alberto Rossi) dal canto suo si vede costretto a seguire gli ordini di Scheggia, ma ci sono degli sviluppi che possono far cambiare idea al giornalista, pronto a tutto pur di rendere nota la verità al suo pubblico. Elena rimane colpita dal comportamento del Viscardi che non sembra prendere nella giusta maniera la notizia di diventare padre per la seconda volta.

Advertisement

Alex spia i movimenti di Anita per tenere aggiornato Vittorio (Amato D'Auria), ancora innamorato della ragazza, mentre Angela (Claudia Ruffo) ritorna ai ricordi drammatici del passato ricevendo un messaggio che scuote l'animo della donna.

Roberto e l'intenzione di parlare con Vera in carcere

Valerio cerca di rassicurare Elena riguardo al ritorno dell'ex moglie, spiegando alla Giordano di aver instaurato con Simona un rapporto pacifico per il bene di Vera. Alex, dal canto suo, è scoperta da Anita dopo che ha spiato la figlia di Luca Grimaldi per la solidarietà nei confronti di Vittorio, mentre la convivenza tra Renato e Raffaele tocca il fondo, poiché i due amici sembrano perdere il controllo della situazione. Infine, Roberto si è appena ripreso dall'infarto [VIDEO] ma vorrebbe avere la possibilità d'incontrare Vera.