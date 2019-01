Annuncio

Annuncio

Le puntate della soap opera 'Un Posto Al Sole' in onda dal 21 ottobre 1996 [VIDEO] riescono a incuriosire i milioni di telespettatori italiani grazie alla capacità di trattare sempre tematiche innovative. L'amore rimane al centro delle trame sebbene sia un sentimento che vada incontro a molti ostacoli come dimostra la storia di Elena e Valerio. La famiglia Boschi, dal canto suo vive un momento di felicità dopo che Franco si è detto contento per essere tornato a mettersi a confronto con la sua passione, la palestra.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore spoiler 24 gennaio: Luciano ricatta Umberto

Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 28 gennaio a venerdì 1 febbraio svelano che Elena rimane colpita dal ritorno inaspettato dell'ex consorte di Valerio. Quest'ultimo decide di instaurare con Simona un rapporto pacifico in modo che possano prendere decisioni comuni in merito alla figlia Vera alle prese con un momento difficile nella sua vita.

Advertisement

Questo ritorno crea uno scompiglio nella relazione della figlia di Marina con Valerio perché non si capisce quali siano le reali intenzioni della prima moglie del Viscardi. Valerio non rimane indifferente di fronte al fascino della madre di Vera mentre Elena comincia a fare i conti con un malore che fa temere per le sue condizioni di salute.

Angela inizia a ricordare il passato

Nel frattempo Angela (Claudia Ruffo) riceve un messaggio che riapre vecchie ferite della donna mentre la convivenza tra Raffaele e Renato diventa ancora più fuori controllo. Elena, dal canto suo scopre di essere incinta ma non sa se sia il caso di mettere al corrente della situazione il compagno che si è visto scombussolare la vita dopo l'arrivo di Simona. Inoltre la figlia di Marina si rende conto dello strano comportamento e cerca di avere un confronto con il Viscardi ma deve rinviare le sue intenzioni dopo aver fatto i conti con la presenza dell'ex moglie dell'uomo.

Advertisement

I migliori video del giorno

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), invece, vorrebbe avere la possibilità di rivedere Vera ma inizia ad avere dei tentennamenti in merito alla questione.

La paura di Franco

Intanto Elena racconta la felice notizia alla figlia Alice e si dice ottimista in merito alla storia con Valerio mentre Franco ritorna alle origini lavorando alla palestra. Cominciano, però, gli ostacoli nella vita del marito di Angela dopo essere venuto a conoscenza dei possibili arresti domiciliari di Gaetano Prisco. Il Boschi può contare sull'aiuto di Niko che lo tiene aggiornato riguardo a questa vicenda [VIDEO] mentre Michele riceve un nuovo video, determinante per ristabilire la verità.