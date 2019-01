Annuncio

Francesco Chiofalo è stato operato per l'asportazione di un tumore al cervello. L'operazione è andata bene, come dimostra lo scatto che lo stesso Francesco ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram. Tantissimi i messaggi di gioia da parte di amici e fan, ma come sempre gli haters non si sono risparmiati. C'è chi ha tacciato Chiofalo di aver 'ingigantito' la malattia, visto che da quanto si è appreso da diversi siti web, si è trattato di un meningioma, pare benigno.

A rispondere alle critiche ci ha pensato sua madre attraverso delle Instagram Stories apparse qualche minuto fa.

Francesco Chiofalo aggredito dagli haters, la madre interviene

Non hanno esitato un attimo i detrattori di Chiofalo a dire la loro attraverso messaggi al veleno sotto la foto di Francesco, che appariva sveglio e sorridente su Instagram, nonostante la vistosa cicatrice sul cranio.

L'operazione per l'asportazione del tumore al cervello è durata meno del previsto e l'esito è stato - almeno per il momento - positivo. Dopo qualche ora ecco scoppiare la bufera, innescata dal sospetto che Francesco abbia ingigantito la malattia. Il medico che ha effettuato l'intervento aveva dichiarato a Fanpage che si è trattato di un meningioma, tumore benigno che solitamente non ha gravi conseguenze [VIDEO]. Aveva anche precisato che la prognosi restava riservata per quarantotto ore. Evidentemente non è bastato a placare l'ira degli haters, che non hanno lesinato commenti al vetriolo. La madre del ragazzo ha provveduto a rispondere via social tramite delle Instagram Stories, nelle quali ha ricordato che il figlio si è sottoposto ad un intervento lungo e complicato, con altissimi rischi di disabilità permanenti.

La madre di Francesco Chiofalo su Instagram: 'Vergognatevi'

La risposta della madre di Francesco non è tardata ad arrivare. La donna ha ricordato che tutta la famiglia è ancora in attesa dell'esame istologico, tramite il quale si potrà sapere se il tumore sia di natura maligna o benigna. Tanta delusione e dolore per chi ha ipotizzato che il figlio abbia usato i social per far parlare di sé in una circostanza tanto drammatica. Nell'ultima Stories si legge: 'Vergognatevi', monito che la donna ha lanciato a chi ha lasciato messaggi davvero fuori luogo a Francesco Chiofalo [VIDEO]. Si attendono dunque aggiornamenti in merito, ma pare che - fortunatamente - 'Lenticchio' stia bene e abbia superato la fase critica.