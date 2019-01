Annuncio

Lorenzo Riccardi non perde occasione per lanciare qualche frecciatina a Sara Affi Fella e al suo ex "rivale" in amore, Luigi Mastroianni. Mentre a Uomini e donne si parlava del percorso di Ivan Gonzalez con le sue corteggiatrici, il tronista di origini pugliesi ha tirato in ballo colei che ha mentito al programma e al pubblico qualche mese fa. Infatti, ad una ragazza che si lamentava del fatto che lo spagnolo avesse bevuto il caffè con un'altra nella tazzina che lei gli aveva regalato il giorno prima, Lorenzo ha detto: "Pensa che Luigi ha usato la stessa tazzina di Nicola".

Frecciatina di Lorenzo a Sara e Luigi

Oggi, venerdì 11 gennaio, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, l'ultima della settimana dedicata al Trono Classico e ai suoi 5 protagonisti.

Mentre in studio si disquisiva della conoscenza di Ivan con Sonia e Jennifer, Lorenzo Riccardi si è lasciato scappare una battutina al vetriolo che ha scatenato l'ilarità del pubblico.

Le due corteggiatrici di Gonzalez stavano litigando perché il tronista aveva bevuto un caffè con Sonia, utilizzando proprio la tazzina che Jennifer gli aveva donato in esterna il giorno precedente. Proprio a questo punto è intervenuto Lorenzo, lanciando una frecciatina nei confronti di Sara Affi Fella: "Pensa che Luigi ha usato la stessa tazzina di Nicola", ha detto il 22enne, riferendosi ovviamente al "triangolo" rivelato qualche mese fa da Panico, il quale aveva raccontato la verità sul percorso dell'ex concorrente di Temptation Island, e sulla loro relazione che, ai tempi di Uomini e Donne, non era affatto finita.

Quando Lorenzo ha concluso il suo intervento, il regista di U&D ha subito indugiato sull'espressione perplessa di Mastroianni che, a differenza di tutti gli altri, non ha riso alla frecciatina che il suo "collega" ha lanciato soprattutto alla persona che entrambi hanno corteggiato per mesi senza sapere che frequentasse ancora il suo storico compagno.

Sara Affi Fella ancora protagonista senza apparire in Tv

La battuta che Riccardi ha fatto durante la puntata di Uomini e Donne di oggi è sembrata un modo simpatico per ricordare le tante bugie che Sara Affi Fella ha raccontato quando è stata tronista. Ricordiamo che è stato Nicola Panico a portare a galla la verità [VIDEO] dinanzi alle telecamere qualche mese fa, quando ha "denunciato" il piano che lui e la 22enne avevano architettato per guadagnare popolarità e soldi con il minimo sforzo.

Dopo un lungo periodo d'assenza, la napoletana si è rifatta viva un paio di giorni fa con un'intervista fiume rilasciata al settimanale "Chi": la ragazza ha raccontato la sua versione dei fatti, ha chiesto scusa a tutti, ha puntato il dito contro l'ex fidanzato e ha chiesto di poter ricominciare a vivere.

Sara è tornata anche su Instagram [VIDEO] con un post nel quale ha precisato di aver chiuso con il passato e di meritare una seconda chance.

Il silenzio che la giovane ha chiesto che calasse sulla sua vita, però, sembra non essere ancora arrivato: da giorni, infatti, non si parla d'altro che della Affi Fella, delle nuove bugie che avrebbe raccontato e della frequentazione mai realmente finita con Nicola Panico.