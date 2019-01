Annuncio

Annuncio

Tutto il mondo social, oggi, è stato in apprensione per le sorti di Francesco Chiofalo, l'ex protagonista di Temptation Island che, come ben saprete, è stato sottoposto ad una delicatissima operazione al cervello per l'asportazione di un tumore. Francesco, nonostante il brutto periodo che sta affrontando, non ha voluto spezzare il legame diretto con i suoi tantissimi ammiratori che in questi giorni gli sono stati vicini e gli hanno fatto sentire il loro affetto e il loro calore.

Ebbene, in questi minuti sono arrivate le prime notizie dal San Camillo di Roma, da dove apprendiamo che Francesco si troverebbe in terapia intensiva ma sarebbe già cosciente. [VIDEO]

Le prime novità su Francesco Chiofalo dopo l'operazione di oggi

L'ospedale San Camillo, infatti, ha fatto sapere al portale Fanpage, che questa mattina Francesco Chiofalo è stato sottoposto ad un'operazione per asportare un meningioma al cervello, ossia una forma di tumore benigno.

Advertisement

In questo momento, come da prassi, l'ex protagonista di Temptation Island si trova ancora in terapia intensiva e la sua prognosi verrà sciolta tra 24 ore.

Per fortuna, però, dall'ospedale fanno sapere che Francesco si è già svegliato e ha ripreso coscienza in seguito alla difficile operazione per asportare il tumore, cominciata questa mattina alle 9 e terminata intorno alle 18 di questo pomeriggio.

Le parole di Francesco prima dell'operazione al cervello: 'Ho tanta paura'

Una giornata che difficilmente i familiari di Francesco Chiofalo potranno dimenticare, così come il ragazzo stesso, che proprio ieri sera su Instagram aveva postato una serie di stories in cui annunciava di essere pronto per l'operazione senza nascondere però la sua grande paura.

Francesco, infatti, ha ammesso di avere molto paura per l'esito di questo intervento decisamente molto delicato e prima di salutare i suoi tantissimi fan ha ammesso che sperava di poter ritornare nuovamente su Instagram per dare loro delle belle notizie.

Advertisement

Questa mattina, inoltre, numerosi fan hanno accolto il suo invito [VIDEO]e si sono presentati al San Camillo di Roma per sostenere e supportare la famiglia di Francesco nelle difficilissime ore dell'intervento al cervello. E adesso tutti sperano che il buon Francesco Chiofalo possa tornare al più presto alla sua vita di tutti i giorni. Da parte nostra, non possiamo che fare i migliori auguri di pronta guarigione a Francesco. Non mollare!