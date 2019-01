Annuncio

Michele Bravi ritorna nuovamente in televisione a distanza di pochi mesi dal terribile incidente mortale che l'ha visto coinvolto, in seguito al quale una donna ha perso la vita. Un ritorno che in parte ha spiazzato i fan, dato che la sua presenza nella fiction di Raiuno, La compagnia del cigno non era stata annunciata e, come ben saprete, dal giorno del terribile incidente, Michele ha fatto perdere completamente le sue tracce sul mondo social, preferendo stare per un po' di tempo lontano dai riflettori mediatici.

Il ritorno di Michele Bravi nella fiction La compagnia del cigno

Ieri sera, però, i fan di Michele Bravi hanno avuto modo di ritrovarlo tra i protagonisti della fiction La compagnia del cigno in onda su Raiuno, nei panni di Giacomo, un ex studente del conservatorio di Milano in cui la fiction, scritta da Ivan Cotroneo, è ambientata.

Quello che ha colpito maggiormente è stato il dialogo che c'è stato tra Michele Bravi e Alessio Boni all'interno della fiction La compagnia del cigno. Sì, perché il prof Luca Marioni diceva a Giacomo di essere dispiaciuto per quanto fosse successo ma al tempo stesso lo invitava a ricominciare e a riprendere in mano la sua vita, lasciandosi alle spalle questa triste storia.

'Sei un ragazzo, hai tutta la vita davanti, smettila di ossessionarti', diceva il prof Luca nella fiction rivolgendosi a Michele Bravi.

Una situazione che indubbiamente fa pensare a quello che è successo realmente a Michele, il quale dal giorno del terribile incidente ha interrotto anche ogni tipo di attività legata alla sua professione, come il tour e il firma-copie del suo libro.

Boom di ascolti per il debutto della fiction La compagnia del cigno

Intanto Raiuno si gode lo straordinario successo della fiction La compagnia del cigno, che in queste prime due puntate di messa in onda ha letteralmente sbancato gli ascolti del prime time. La prima puntata trasmessa lunedì sera è stata seguita da una media di oltre 5.8 milioni di spettatori mentre la seconda puntata di ieri sera è stata vista da una media di oltre 5.4 milioni di fedelissimi.

Un grande successo, quindi, per mamma Rai che, anche questa volta, è riuscita a creare un buon prodotto in grado di attirare non soltanto l'attenzione del pubblico 'over' che segue normalmente le fiction proposte dalla rete ammiraglia ma anche dei giovani e giovanissimi, che hanno avuto così la possibilità di apprezzare questo prodotto.