Advertisement

Advertisement

Tra le notizie che hanno maggiormente colpito in questo periodo vi è sicuramente quella riguardante la malattia di Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island in onda su Canale 5. Nelle scorse settimane, Francesco ha spiazzato tutti nel momento in cui ha annunciato la sua malattia sui social: il ragazzo ha un tumore al cervello e dovrà sottoporsi ad un delicatissimo intervento chirurgico, in programma proprio in questi giorni, così come ha svelato lui stesso sulla pagina ufficiale Instagram. [VIDEO]

Inizia il ricovero di Francesco Chiofalo prima dell'operazione al cervello

In queste ore, infatti, Francesco è tornato ad essere attivo su Instagram e lo ha fatto postando una serie di stories in cui ha svelato ai tantissimi fan che lo seguono e che lo stanno incoraggiando a non mollare, che attualmente si trova ricoverato in ospedale a Roma.

Da ieri, infatti, Francesco si è sottoposto ad una serie di controlli e visite mediche le quali serviranno a dare il via libera per la difficile operazione al cervello cui dovrà sottoporsi nel corso di questi giorni.

Advertisement

Un'operazione che, come ha svelato lo stesso Francesco, sarà molto lunga: durerà all'incirca 16 ore e non si esclude che possa provocare dei danni permanenti al cervello del ragazzo, data la delicatezza. Francesco, però, non molla la presa e sempre su Instagram ha fatto sapere che tutti gli accertamenti medici daranno l'esito positivo, si sottoporrà all'intervento chirurgico per l'asportazione del tumore al cervello il prossimo mercoledì.

Mercoledì l'operazione al cervello di Francesco

'Andrà tutto bene', ha scritto il ragazzo sulla sua pagina ufficiale [VIDEO]ed è quello che si augurano tutti i suoi numerosi sostenitori, che in queste settimane non lo hanno mai lasciato solo, inondandolo di messaggi d'affetto e solidarietà. Lo stesso Francesco ha ammesso di essere rimasto piacevolmente sorpreso dall'affetto che gli hanno mostrato le persone dopo l'annuncio della sua malattia che ha spiazzato tutti.

Advertisement

Diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione hanno voluto far sentire il loro affetto a Francesco, tra cui Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island ma anche Simona Ventura. E poi ancora tante altre persone che lavorano in redazione, tra cui Raffaella Mennoia e Fabio Ferrara, hanno voluto far sentire il loro affetto e il loro calore a Francesco, mandandogli degli sms che sono stati pubblicati sui social dallo stesso Chiofalo.