Annuncio

Annuncio

"Titans", la serie che ha come protagonista Robin, ex spalla di Batman, sarà trasmessa da Netflix in Italia a partire da venerdì 11 gennaio. Ispirata al fumetto Dc Comics "Giovani Titani", la prima stagione di questa serialità è composta da undici episodi. Nelle varie puntate Robin guiderà un gruppo di supereroi contraddistinti ognuno da un potere diverso che dovranno mettere a disposizione per combattere un nemico comune.

Il gruppo di supereroi guidati da Robin

La Serie TV "Titans"; visibile in streaming su Netflix [VIDEO] a partire dal giorno venerdì 11 gennaio, ha come protagonista Robin, l'ex partner di Batman, e gli stessi personaggi (fatta eccezione per il solo Cyborg) del fumetto "Teen Titans" edito da Dc Comics.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Nicoletta rischia di perdere il bambino

La serialità in questione segue da vicino le vicissitudini di Robin, che dopo aver litigato con Batman emerge da Gotham City per guidare un nuovo team di supereroi quali Beast Boy, Raven e Starfire.

Advertisement

Negli undici episodi che compongono la prima stagione la nuova squadra si compatterà per salvare la Terra dal male. I supereroi, infatti, scoprono di essere inadeguati da soli, ma quando si trasformano in Titans diventano praticamente invincibili.

Le riprese della prima stagione della serie sono iniziate il giorno 15 novembre 2017, a Toronto, in Canada, e si sono concluse il 28 giugno 2018. Negli Stati Uniti "Titans" è stata mandata in onda da DC Universe nello scorso autunno, dal 12 ottobre al 21 dicembre 2018.

Il cast della serie: attori e personaggi

I personaggi principali della serie sono quattro: Robin, Raven, Starfire e Beast Boy.

Robin, al secolo Richard "Dick" Grayson", è interpretato da Brenton Thwaites, Starfire, il cui vero nome è Koriand'r, è interpretata da Anna Diop, mentre Raven e Beast Boy, ovvero Rachel Roth e Garfield "Gar" Logan, sono rispettivamente l'attrice Teagan Croft e l'attore Ryan Potter.

Advertisement

Tra i personaggi che ricorrono nel corso degli episodi ci sono poi Hawk, i cui panni sono vestiti da Alan Ritchson, Dove, che altri non è che l'attrice Minka Kelly, Wonder Girl, interpretata da Conor Leslie, e il buon vecchio Batman che qui è recitato da Alain Moussi.

Nel novero delle guest star, infine, figurano altri personaggi dotati di poteri particolari [VIDEO] quali Elasti-Girl, interpretata da April Bowlby, Negative Man, interpretato da Dwain Murphy, e Dove, interpretato da Elliot Knight. Per quanto concerne i crediti di produzione, "Titans" è una serie ideata da Akiva Goldsman, Greg Berlanti e Geoff Johns.