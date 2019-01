Annuncio

La terza edizione del Grande Fratello Vip è finita da un mese circa, ma i suoi protagonisti continuano ad animare le cronache del Gossip. In particolare Giulia Salemi e Walter Nudo. Se l'influencer di origini persiane è stata ospite a Mattino 5, dove ha parlato di Francesco Monte e del suo rapporto con la madre Fariba, l'attore italo-canadese è stato duramente attaccato da Francesca Cipriani nella puntata odierna di Pomeriggio 5.

Giulia Salemi parla di Francesco e Fariba a Mattino 5

Giulia Salemi torna a far parlare di sé dopo aver passato le vacanze natalizie con Francesco Monte.

Ieri l'influencer italo-persiana è stata ospite della trasmissione di Mattino 5, condotta da Federica Panicucci dove ha parlato della suo rapporto con l'ex tronista di Uomini e Donne.

Scendendo nel dettaglio, Giulia ha riferito che lei e Monte si sono innamorati lontano dalle telecamere del Grande Fratello Vip. Inoltre ha detto di aver trascorso le feste di Natale a Taranto, la città nativa del fidanzato che l'ha presentata ai suoi amici ed a tutta la sua famiglia. Durante l'intervista la donna è apparsa raggiante, ogni volta che nominava il bellissimo fidanzato.

Poi ha parlato anche del suo rapporto con la madre Fariba. A tal proposito, ha dichiarato che non sono in crisi, visto che si sono incontrate e chiarite dopo la sua uscita dal Gf Vip. Infine Giulia ha ripercorso l'episodio della famosa passerella del Festival del Cinema di Venezia, dove fece scandalo. A tal proposito, la ragazza molto amata e sostenuta sui social ha rivelato che è stata una leggerezza dettata dalla sua giovane età, tanto da averne sottovalutato le conseguenze.

Francesca Cipriani attacca Walter Nudo

Se Giulia Salemi ha rilasciato un'intervista a Mattino 5, Francesca Cipriani è stata ospite di Pomeriggio 5 dove ha fatto delle dichiarazioni sorprendenti ed estremanente negative su Walter Nudo, l'ultimo vincitore del Gf Vip.

Nel dettaglio, la 'maggiorata' è rimasta mortificata da un gesto commesso da Nudo nei suoi confronti. L'attore italo-canadese, infatti, non avrebbe risposto ad un messaggio di congratulazioni da parte di Francesca. Inoltre la showgirl è rimasta scioccata anche un altro atto, compiuto dall'ex gieffino. La Cipriani, infatti, ha dichiarato che Walter le avrebbe detto di essere stato obbligato a postare un commento sotto la foto del suo profilo Instagram. Per tale ragione la ragazza non ha nessuna voglia di perdere tempo dietro un uomo doppiamente maleducato, tanto desiderarne uno vero davanti e dietro le telecamere.