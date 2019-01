Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra [VIDEO], campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni di marzo si soffermano su Olga Dicenta, interpretata dall'attrice spagnola Sara Sierra. La ragazza, infatti, rivelerà alla sorella di aver posto fine alla vita di Tomas dopo un incontro chiarificatore in una casa abbandonata.

Una Vita: Blanca e Samuel indagano su Olga

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita assisteremo all'arrivo di Olga Dicenta.

Proprio quest'ultima susciterà tenerezza in Blanca (Elena Gonzalez), che le aprirà le porte di casa Alday, tanto da rivelare a tutti i quanti il loro legame di parentela.

Gli spoiler annunciano che Olga dimostrerà di avercela a morte con la madre, visto che l'aveva abbandonata all'età di 5 anni nel Bosco delle Dame.

Purtroppo la giovane approfitterà della dolcezza della sorella per strappare le lenzuola del suo letto e tutti i disegni dei gioielli, fino a farle ritrovare un uccellino morto nella sua camera da letto. Samuel, a questo punto, temerà per l'incolumità della moglie, tanto da indagare sulla sorella Olga. A tal proposito, Blanca ed il marito si recheranno presso il Bosco delle Dame per trovare il presunto patrigno della sorella. I coniugi Alday, a questo punto, scopriranno che Tomas è morto in circostanze misteriose, tanto da prendere appuntamento con Padre Octavio. Peccato che Blanca abbia un malore legato alla dolce attesa oppure all'assaggio di un pezzo di crostata preparato proprio da Olga.

Una Vita, anticipazioni: Tomas è stato ucciso da Olga

Le trame delle puntate di marzo [VIDEO] di Una Vita, svelano che Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) e Samuel Alday si recheranno quindi da Padre Octavio dove scopriranno che Olga aveva già tentato di uccidere Tomas dando fuoco all'abitazione dove alloggiava.

Inoltre, avranno la certezza della colpevolezza della giovane quando il sacerdote rivelerà che la morte dell'uomo era dovuta ad alcune ferite infertegli alla stessa.

Blanca e la sorella, intanto, scompariranno improvvisamente, facendo preoccupare moltissimo Samuel e la Dicenta. I seguaci scopriranno che la psicopatica Olga porterà la sorella in una casa abbandonata dove le confesserà di aver ucciso Tomas dopo essere stata ripetutamente abusata dal patrigno. Inoltre, le rivelerà di essere rimasta incinta, tanto da aver dovuto abortire grazie a delle erbe velenose. Alla fine la moglie di Samuel deciderà di dare una seconda possibilità alla sorella, contro il parere del marito.