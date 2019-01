Advertisement

Advertisement

Il Grande Fratello Vip è finito da un mese, nonostante ciò i protagonisti dell'ultima edizione [VIDEO] continuano a far parlare di loro. In particolare Giulia Salemi e Walter Nudo. Se la figlia di Fariba ha rivelato di aver trovato il vero amore grazie a Francesco Monte, il vincitore dell'ultima edizione del Reality Show è stato ospite della puntata odierna di Pomeriggio 5 condotto da Barbara D'Urso.

Giulia Salemi innamoratissima di Francesco Monte

Francesco Monte e Giulia Salemi sono indubbiamente una delle coppie più chiacchierate [VIDEO]di questo ultimo periodo.

La coppia, nata all'interno della terza edizione del Grande Fratello Vip, sta facendo sognare i fans dopo che sono apparsi sempre più complici sui loro profili Instagram. Oggi l'influencer di origine persiana ha pubblicato un post dove ha confessato i suoi propositi del 2019 tra cui una dieta che coinvolgerà anche l'ex tronista di Uomini e Donne, il quale ha detto di voler rivedere il suo regime alimentare.

Advertisement

Nel dettaglio la Salemi ha ammesso di aver trovato, dopo molti anni, il vero amore tanto da avere voglia di viverlo a pieno. Inoltre ha detto di aver intenzione di affrontare gli impegni professionali con più determinazione e professionalità, nonostante voglia mantenere il suo animo fanciullesco. I due ragazzi, infatti, si sono prefissati di iniziare una dieta post-feste natalizie. Insomma Francesco ha deciso di spalleggiare la fidanzata anche in questo frangente. Infine Giulia ha lanciato un dardo velenoso verso alcuni che avevano giudicato il suo stile di vita troppo frivolo. Secondo il suo parere non bisogna scambiare l'allegria per stupidità in quanto preferisce reagire con il sorriso ai problemi piuttosto che piangersi addosso.

Grande Fratello Vip: Walter Nudo ospite di Pomeriggio 5

In attesa di conoscere l'evoluzione della love story tra Francesco e Giulia, Walter Nudo è tornato a far parlare di sé dopo le voci di una sua possibile partecipazione all'Isola dei Famosi 14 come inviato.

Advertisement

Oggi l'ultimo vincitore del Grande Fratello Vip è stato protagonista della puntata odierna di Pomeriggio 5 dove ha dichiarato che la sua vita privata non è cambiata molto dalla fine della sua esperienza all'interno della casa più spiata dagli italiani. L'attore italo-canadese, infatti, ha detto di essere casto da 13 mesi in quanto non ha ancora trovato la persona giusta ed ha ammesso di non aver ancora incontrato Celine, l'ex moglie con la quale vive una relazione in stand-by.

Inoltre il quarantasettenne ha mostrato di non provare interesse per Francesca Cipriani, nonostante abbia riferito che si tratti di una persona carinissima. A tal proposito ha dichiarato di non voler dare delusioni in quanto è in un momento delicato della sua vita privata. A questo punto Barbara D'Urso gli ha proposto di uscire a cena insieme per parlare di Francesca Cipriani. Un invito che è stato accettato di buon grado da Walter, nonostante non provi nessun sentimento per l'ex concorrente de La Pupa e Il Secchione.